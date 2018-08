Die Anmeldung zum Cosplay-Contest auf der EGX Berlin 2018 ist gestartet. Teilnehmer schmeißen sich am 29. September auf dem Gaming-Event in Schale und präsentieren eine Figur aus Comics, Filmen, TV, Anime & Manga und natürlich aus dem Bereich Games.

Drei Kategorien sind im Wettbewerb zugelassen:

Needlework : für Kostüme, die genäht, geheftet oder gestrickt wurden

: für Kostüme, die genäht, geheftet oder gestrickt wurden Armor : für Kostüme, die durch Formarbeit und Modellierung der äußeren Schichten aus Material wie Acryl, Styropor, Wonderflex, Moosgummi etc. erstellt wurden

: für Kostüme, die durch Formarbeit und Modellierung der äußeren Schichten aus Material wie Acryl, Styropor, Wonderflex, Moosgummi etc. erstellt wurden FX: für Kostüme mit Animatronik, optischen und mechanischen Effekten, Special-Effect-Make-Up, Prothesen usw.

Die Jury der EGX Berlin bewertet die Kostüme hinsichtlich ihrer handwerklichen Qualität, bevor es auf der Bühne vor den Messebesuchern um die Besten der jeweiligen Kategorie geht. In einer Endrunde treten dann die drei Kategorie-Sieger um den Titel EGX Berlin Cosplay Champion an.

Als Jury-Vorsitzenden konnte die EGX den renommierten Bühnen- und Kostümgestalter Matt Piché gewinnen. Matt stellte sein Können schon für zahlreiche, weltberühmte Produktionen unter Beweis (z. B. für die Musicals Das Phantom der Oper, Der König der Löwen und Aladdin, für Shows der Blue Man Group oder auch für Madam Tussaud’s) und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Werk.

Der EGX Berlin Cosplay Champion erhält die einmalige Gelegenheit, in Matt Pichés Requisiten-Werkstatt prop-art in Hamburg in einem eintägigen Workshop den Profis bei der Arbeit zu- und sich dabei ein paar Tricks und Kniffe im Kostümbau abzuschauen.

Wer mitmachen möchte, füllt bis zum 15. September 2018 einfach hier das Online-Formular aus und lädt ein Bild seines Outfits hoch. Das EGX-Team meldet sich anschließend bei allen akzeptierten Teilnehmern, die ein Ticket für den Samstag auf der EGX erhalten werden. Weitere Infos und Inspirationen gibt es hier.

Neben zahllosen Spielmöglichkeiten ohne lange Warteschlangen sind mehr als 35 interessante Panels und Vorträge geplant, um Einblicke auch hinter die Kulissen des Spieleschmiedens zu liefern. Mit großen Bühnen, Pen-&-Paper-Events, Retro-Sammlungen, Cosplay, Community-Partys, eSport-Turnieren und vielem mehr möchten die Veranstalter der EGX Berlin vom 28. bis zum 30. September ein rundum spannendes Highlight für Gaming-Fans in Deutschland kreieren, das dem britischen Original in nichts nachsteht.

Tickets können auf der offiziellen Webseite der EGX Berlin sowie in allen GameStop-Filialen gekauft werden. Dort befinden sich zudem weitere Informationen rund um den ersten deutschen Ableger der beliebten Spielemesse aus Großbritannien. Ein Einzelticket liegt bei 20 Euro, das Drei-Tages-Ticket gibt es für 40 Euro.

Zutritt zur EGX Berlin in der Station Berlin haben ausschließlich volljährige Besucher.

Öffnungszeiten der EGX Berlin:



Freitag, 28.09.: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 29.09.: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sonntag, 30.09.: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Tickets und Infos zur EGX Berlin unter https://www.egx.net/berlin/