Die Veranstalter der EGX Berlin 2018 haben heute neue Aussteller und Games bekannt gegeben. Das Gaming-Event findet vom 28. bis zum 30. September 2018 in Berlin statt.

Mit am Start sind Assassin’s Creed Odyssey von Ubisoft, Call of Duty: Black Ops 4 von Activision, Hitman 2 von Warner Bros., Resident Evil 2 von Capcom, Total War: Three Kingdom von SEGA und Metro Exodus von Deep Silver.

In den nächsten Wochen möchten die Veranstalter noch weitere Games und Austeller bekannt geben.

Auch zahlreiche Indie-Entwickler werden vertreten sein, so zum Beispiel Rockfish mit dem Weltraum-Shooter Everspace oder Headup Games mit Trüberbrook, The Textorcist und Dead End Job.

„Wir sind begeistert vom großen Interesse an der EGX Berlin und freuen uns schon auf die strahlenden Gesichter der Besucher, wenn sie die atemberaubenden Titel der hochkarätigen Aussteller teils zum ersten Mal anzocken“, sagt Oliver Menne, Event Director der EGX Berlin.

