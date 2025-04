Echtes Zelda-Remake für Switch 2? – Nintendo hält sich die Tür offen

Du liebst The Legend of Zelda: The Wind Waker und hoffst schon lange auf ein modernes Comeback? Dann gibt’s jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Nintendo hat bestätigt, dass die originale GameCube-Version zum Launch der Switch 2 über Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket spielbar sein wird. Aber damit nicht genug: Auch die HD-Version könnte später noch erscheinen.

Drei GameCube-Klassiker sind direkt zum Start der Switch 2 über das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online verfügbar. Mit dabei: The Wind Waker in seiner ursprünglichen Form. Das bedeutet: Kein Remaster, keine überarbeitete Grafik – du bekommst die 1:1-Fassung von damals.

Warum ist das trotzdem spannend? Weil Nintendo sich die Möglichkeit offenhält, auch die überarbeitete HD-Version zu veröffentlichen! Laut Nate Bihldorff, Vizepräsident für Produktentwicklung bei Nintendo of America, sind „alle Optionen auf dem Tisch“. Die Aussage fiel während eines Pressetermins zur Switch 2 sowie im Podcast Kinda Funny Games Daily – und sorgt seitdem für Spekulationen unter Zelda-Fans weltweit.

The Legend of Zelda: The Wind Waker für Switch 2 – Der große Fan-Wunsch nach einem richtigen Remake

Das HD-Remaster erschien 2013 für die Wii U und brachte viele sinnvolle Verbesserungen: überarbeitete Texturen, optimierte Steuerung, verkürzte Segelzeiten und mehr Komfort im Dungeon-Design. Es war grafisch deutlich klarer, wirkte moderner und wurde von Kritikern wie Spielern hochgelobt. Viele sehen die HD-Fassung daher als die beste Möglichkeit, Wind Waker heute zu erleben.

Warum nicht gleich das HD-Remaster für die Switch 2 bringen? Eine gute Frage. Nintendo könnte sich bewusst dafür entschieden haben, zum Launch der Switch 2 möglichst viele Klassiker zugänglich zu machen – ohne den Aufwand eines vollständigen Ports. Die GameCube-Version lässt sich vergleichsweise schnell integrieren, da sie als Emulation im Rahmen des Erweiterungspakets läuft. Die HD-Version müsste hingegen technisch angepasst und separat vermarktet werden.

Kurzfristig bekommst du Wind Waker in der Originalfassung, sobald die Switch 2 erscheint – vorausgesetzt, du hast das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online abonniert. Das ist die einfachste Möglichkeit, in das maritime Zelda-Abenteuer einzutauchen. Langfristig stehen die Chancen gut, dass auch das HD-Remaster nachgereicht wird. Nintendo testet damit vielleicht das Interesse der Fans.

Wird das HD-Remaster nachgereicht oder gar ein richtiges Remake?

Durchaus möglich. Nintendo hat in der Vergangenheit öfter ältere Spiele noch einmal als eigenständige Ports angeboten – siehe Super Mario 3D World oder Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Das HD-Zelda könnte sich perfekt als digitaler oder physischer Release eignen – und würde sicher viele Käufer finden.

Die cel-shading Grafik, die charmante Geschichte und der ungewöhnliche Fokus auf das Erkunden per Segelboot machen Wind Waker bis heute zu einem Liebling vieler Fans. Die Musik, die Charaktere und die Welt sind zeitlos. Und wer es damals verpasst hat, bekommt jetzt endlich wieder die Gelegenheit – ob in der Originalfassung oder vielleicht später mit aufgehübschtem Look.