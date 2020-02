Die Dateigröße von DOOM Eternal wird im Microsoft Store angezeigt

Nach der ersten Ankündigung des Spiels im Jahr 2017 hat ein Produzent von Ubisoft Massive bestätigt, dass ein Avatar-Spiel der Entwickler des The Division-Franchise noch in Arbeit ist. Die Spieler haben sich gefragt, was die Nachrichten über das Projekt angeht. Tatsächlich hat Ubisoft in dieser Angelegenheit geschwiegen, was viele zu der Annahme veranlasste, dass es…