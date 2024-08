Die beliebtesten Sandbox-Games

Sandbox-Games erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit, denn sie bieten den Spielern die ultimative Freiheit beim Gameplay und erlauben es, die Spielziele selbst festzulegen. So kann man seiner Kreativität innerhalb des Spiels maximalen Ausdruck verleihen und immer wieder etwas Neues erleben. Langeweile kommt bei Sandbox-Games garantiert nicht auf – zumindest nicht bei denen, die wirklich gelungen sind. Wir stellen die beliebtesten Vertreter dieses Genres vor.

Minecraft

Das von den schwedischen Mojang Studios entwickelte und mittlerweile zu Microsoft gehörende Spiel „Minecraft“ wurde 2011 veröffentlicht und ist mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste Computerspiel überhaupt. Die enorme Popularität des Sandbox-Spiels, bei dem man seine eigene Spielwelt aus Blöcken erbauen und erkunden kann, basiert auf dem sehr großen Abwechslungsreichtum und nahezu unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Durch Sammeln, Jagen und Bauen können sich die Gamer ihr eigenes Universum schaffen, dessen Regeln sie selbst aufstellen. Unzählige nutzergenerierte Inhalte und immer wieder neue Updates und Adaptionen garantieren auch den vielen eingefleischten Minecraft-Fans anhaltenden Spielspaß. Noch mehr Vergnügen bietet Minecraft, wenn man es zusammen mit Freunden spielt. Dazu sollte man am besten einen Minecraft Server mieten.

Lego Worlds

Auch bei „Lego Worlds“, das 2017 auf den Markt kam, geht es darum, eine eigene Spielwelt aufzubauen und das aus den allseits beliebten Legosteinen. Diese Welt lässt sich mit Fahrzeugen, Tiere, Figuren, Gebäuden und sogar Flüssen und Bergen füllen. Der eigenen Kreativität sind auch bei diesem beliebten Sandbox-Game nahezu keine Grenzen gesetzt. Das Open-World-Spiel wird auf jeden Fall alle Gamer begeistern, die als Kind schon gerne mit Lego gespielt haben. Zur Auswahl stehen ein Einzelspieler- und der Koop-Modus.

Die Sims

Die bereits 2000 von Electronic Arts auf den Markt gebrachte Computerspielreihe „Die Sims“ kann ebenfalls zu den Sandbox-Games gerechnet zu werden. Hier geht es darum, eine eigene Figur zu erstellen und mit dieser durch das Leben innerhalb der virtuellen Welt zu gehen. Man kann heiraten, Freundschaften schließen, sein Traumhaus beziehen und seine Brötchen in dem Job verdienen, der einem beliebt. Mittlerweile gibt es vier Teile und diverse Adaptionen dieses Spiels, das mit zahlreichen Auszeichnungen gekürt wurde.

Roblox

„Roblox“ ist ein Online-Multiplayer-Spiel, das auf Windows-PCs, der Playstation und als App auf dem Smartphone spielbar ist. Im Grunde vereint „Roblox“ unzählige verschiedene Spiele, denn hier geht es darum, dass die Nutzer ihre eigenen Spiele entwickeln, die andere dann zocken können. So stehen u.a. Shooter, Gesellschaftsspiele und Simulationen zur Auswahl. Die große Bandbreite an Spielinhalten und der kostenlose Zugang bringen „Roblox“ jeden Monat über 160 Millionen aktive Nutzer, womit das Spiel zurecht in unserer Liste der beliebtesten Sandbox-Games auftaucht.

The Sandbox

Das für iOS, Android und Windows erhältliche Open-World-Spiel „The Sandbox“ erschien 2012 und ermöglicht es mit einer Vielzahl von Gestaltungselementen eigene Welten zu kreieren, die dann auch anderen Gamern zugänglich sind. Umgekehrt lassen sich natürlich auch die von anderen Usern erstellten Spielwelten erkunden.

Factorio

Dieses 2020 von Wube Software veröffentlichte Echtzeitstrategie-Game kommt mit einem sehr spannenden Zukunftsszenario daher. Der Spieler ist nämlich auf einem lebensfeindlichen fremden Planeten gestrandet und hat die Aufgabe, ein Raumschiff zu erbauen, um diesen wieder verlassen zu können. Das gestaltet sich als ambitioniertes Unterfangen, doch durch die Förderung von Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung kann die dafür notwendige Infrastruktur aufgebaut werden. Allerdings ist der Planet auch von Aliens besiedelt, die dem Spieler nicht freundlich gesinnt sind. „Factorio“ kann alleine oder im Mehrspielermodus gespielt werden und macht jede Menge Spaß.

Prison Architect

Bei diesem 2015 veröffentlichten Aufbau-Strategiespiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Gefängnisleiters und kümmert sich um den Aufbau und die Organisation einer Haftanstalt. Dabei muss man die Einnahmen und Ausgaben verwalten, Sicherheitssysteme entwerfen und allerlei weitere Aufgaben bewältigen. Ein Gefängnis ist eine eigene, spannende Welt, die allerlei Überraschungen wie Ausbruchsversuche, Gewaltdelikte u.v.m. bereithalten kann. Mittlerweile sind sogar Hinrichtungen und Todeszellen Bestandteil des Spiels, das sich alleine oder mit Freunden spielen lässt.

Subnautica

Bei diesem 2018 auf den Markt gebrachten Survival-Game muss der Spieler sich auf einem fremden Planeten behaupten, der weitestgehend von einem Ozean eingenommen wird. Hier lauern monströse Kreaturen und andere Gefahren, die das Überleben erschweren. Ziel des von Unknown Worlds Entertainment entwickelten Spiels ist es, in der feindlichen Unterwasserwelt eine Fluchtmöglichkeit zu finden.