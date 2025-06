Releases für 2026: Welche Titel könnten im GTA-Sog untergehen?

RedaktionDie aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Wie hoch war dein Frustrationslevel als klar wurde, dass GTA VI nicht mehr in 2025 erscheint? Nachdem wir uns gerade mit 2026 angefreundet haben, geht es jetzt sogar schon einen Schritt weiter. Rockstar wird seinen heiß ersehnten Titel voraussichtlich 2026 endlich releasen und dürfte damit so einiges in den Schatten stellen.

Ärgerlich ist das vor allem für jene Publisher, die aus Angst vor GTA ihren Veröffentlichungstermin extra ins Jahr 2026 verschoben haben. Sie müssen sich nun mit dem gefürchteten Konkurrenten auseinandersetzen, wenn sie nicht nochmal verschieben wollen. Wann GTA nun endlich kommt und wer sich warm einpacken muss, verraten wir dir.

GTA als großer Konkurrent: Was wissen wir über den Release?

Obwohl GTA V schon sein zehnjähriges Jubiläum hinter sich hat, wird der Titel nach wie vor fleißig gezockt. Kein Wunder, mit GTA VI lässt sich Rockstar ja auch extrem viel Zeit. Aber am 26. Mai 2026 soll es nun endlich soweit sein. Was bei dir und anderen Zockern für Freude sorgt, lässt die Konkurrenz zittern. Wer gleichzeitig mit dem ersehnten Titel auf den Markt geht, dürfte im Schatten des Rockstar-Giganten verblassen.

Aber nicht nur Games sind in Gefahr, auch in der iGamingbranche müsste so manches Zittern spürbar sein. Wie der Vorgänger GTA V wird mit Sicherheit auch der sechste Teil wieder ein Casino an Bord haben. Die Nachfrage nach Online-Glücksspielen könnte in Anbetracht dieser Tatsache zumindest kurzfristig zurückgehen. Dem wird man vermutlich entgegentreten, indem besondere Angebote wie eine Gratiswette ohne Einzahlung, kostenlose Freispiele und andere Boni beworben werden.

Es ist kein neues Phänomen, dass Rockstar mit seinen Titeln den Markt in Atem hält. Als der fünfte Teil der Erfolgsserie auf den Markt kam, wurde die Streamingplattform Twitch im Handumdrehen zu einem zweiten Los Santos. Ein Hype, der im Hinblick auf den Umfang von GTA VI lang anhalten könnte.

2026 im Schatten von Rockstar: Welche Titel kommen noch?

Titel, die rund um den Mai 2026 auf den Markt kommen, stehen im Schatten von GTA VI. Wenn der Hype-Train rollt, werden viele Spieler nur noch Augen für die neue Welt rund um Autodiebstähle, Drogen, Casinos und Co. haben. Und trotzdem sind bereits einige Titel angekündigt, die Zocker interessieren dürften.

Resident Evil 9: Requiem

Es hat lange gedauert, bis Capcom seinen endgültigen Release-Tag verkündet hat, nun soll es aber der 27. Februar 2026 sein. Das entspricht dem bisherigen Algorithmus. Als Resident Evil-Fan weißt du, dass im Schnitt spätestens nach fünf Jahren ein neuer Titel auf den Markt kommt.

Requiem ist gegenüber zahlreichen anderen Titeln im Vorteil, denn der Capcom-Titel erscheint vor GTA VI. Eine gute Überbrückung also, wenn du bis Mai noch hinkommen musst. Geplant ist der Release für PC, Xbox Series X/S und PS5. Ob es später eine Version für die Nintendo Switch 2 geben wird, ist unklar.

Fable

Ursprünglich sollte der Titel bereits im Jahr 2025 erscheinen, doch dann entschied man sich zu verschieben. Infos dazu gab es für Spieler am 25. Februar 2025. Nun wird das Action-Rollenspiel im Jahr 2026 endgültig für die Xbox erscheinen.

Die Macher von Forza Horizon haben sich mit ihrem Reboot von Fable extra viel Zeit gelassen, allerdings lassen die Trailer Vorfreude aufkommen. Wann genau es 2026 soweit sein wird, ist noch nicht bekannt. Es dürfte spannend werden, ob sich die Macher mit GTA VI messen oder lieber einige Monate später an den Start gehen.

Elder Scrolls 6

Um kaum einen anderen Titel ranken sich so viele Mythen wie um The Elder Scrolls 6. Der neue Titel von Bethesda ist schon seit dem 11. Juni 2018 im Gespräch, ein offizielles Datum für den Release existiert aber weiterhin nicht. Immerhin hatte Bethesda wohl angegeben, dass sich der Titel in der Entwicklung befindet.

Trailer? Fehlanzeige, es gibt nur einen Teaser. Trotzdem hoffen Fans der Reihe auf einen Release im Jahr 2026. Realistisch gesehen, dürfte sich Bethesda diesen Schritt im Hinblick auf GTA VI gut überlegen. Es ist wahrscheinlicher, dass The Elder Scrolls 6 den Hype um GTA VI abflauen lässt und dann 2027 an den Start geht.

Atomic Heart 2

Obwohl der Titel viel Kritik einstecken musste, gehört der erste Teil von Atomic Heart für den Entwickler zu einem ganz großen Meilenstein. Über zehn Millionen Spieler zockten den Titel und der Nachfolger wurde bereits angekündigt. Vermutet wird, dass Atomic Heart 2 im Jahr 2026 an den Start geht und vor allem mit einem erweiterten RPG-System überzeugt.

Angekündigt wurde der Nachfolger auf dem Summer Game Fest, ein klares Datum ist unbekannt. Nachdem GTA VI seinen Release nun auf Mai gelegt hat ist es denkbar, dass der Publisher Mundfish ein deutlich späteres Datum für den Release wählt.

Star Wars Zero Company

Für alle XCOM-Fans ist mit Star Wars Zero Company ein neuer, spannender Titel in Produktion. Es ist bereits bekannt, dass der Titel 2026 für Xbox, PS5 und PC erscheinen wird, wann genau ist aber weiterhin unklar.

Es soll sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel handeln, das durch EA auf der Star Wars Celebration Japan angekündigt und vorgestellt wurde. Wenn du XCOM gespielt hast und Fan der Vulkanier bist, dürfte dich der Titel trotz des großen Hypes um GTA VI interessieren.

Marvels Wolverine

Obwohl Fans eigentlich fest von 2026 als Release-Datum ausgingen, rückt man hier in weite Ferne. Der Entwickler sagt nichts, die Geschäftsberichte von Sony deuten aber eine Entwicklung an. Im Veröffentlichungsplan für die PS5 wurde der Titel zumindest im Geschäftsjahr 2025 nicht gelistet. Stattdessen findet sich das Game noch in der Sparte „zukünftig“. Du weißt also nicht mal das Jahr, wann du den Titel endlich zocken kannst.

Immerhin hat Insomniac bestätigt, dass weiter an dem Titel gearbeitet wird. Wann aber nun endlich damit zu rechnen ist, steht irgendwo in den Sternen. Vor GTA VI scheint es fast ausgeschlossen und auch in den Monaten danach eher unwahrscheinlich.

Fazit: 2026 wird (wohl) das GTA VI-Jahr!

Es gibt mit Sicherheit Gamer, die GTA VI nicht zocken werden und sich dafür nicht interessieren. Für die meisten Zocker ist Mai 2026 aber der Startschuss für wochenlange Online-Sessions, einen spannenden Singleplayer-Modus und Stunden bei Twitch.

Zeit für andere Games bleibt da nicht. Das wissen Publisher und deshalb halten sich viele von ihnen zurück. Wenn der erste GTA VI-Hype abgeflaut ist, bleibt noch immer genug Zeit, was Neues rauszubringen.