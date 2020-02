Der Team Deathmatch-Modus von PUBG wurde für Patch 6.2 bestätigt

PlayerUnknown's Battlegrounds - (C) PUBG Corp./Bluehole

Der Team Deathmatch-Modus für PUBG wurde nun bestätigt. Vor 2 Tagen entdeckte ein Profi mit Adleraugen, dass der neue Modus versehentlich in das Live-Spiel verschoben wurde. Jetzt, nur einen Tag später, hat PUBG Corp. bestätigt, dass der Modus tatsächlich unterwegs ist.

Wie von The Loadout berichtet, kam die Nachricht vom PUBG-Deathmatch-Leck über PUBG-Profi Russell ‘Xtreme’ Walters, der einen Screenshot der Entdeckung auf Twitter veröffentlichte. Unter dem Abschnitt “Arcade” im Menü im Spiel befindet sich die Option “Team Deathmatch” mit der Beschreibung: “Eliminiere feindliche Trupps mit allen erforderlichen Mitteln”.

Es gab Gerüchte, dass Team Deathmatch seit einiger Zeit in den Modusplan des Battle Royale-Spiels geht, obwohl dies die erste vorläufige “Bestätigung” war, die wir gesehen hatten, dass dies tatsächlich in Arbeit ist. In einem Blog-Beitrag auf der PUBG-Website sagt der Entwickler nun: “PUBGs Team Deathmatch wird intensive 8-gegen-8-Kämpfe auf sieben verschiedene Schlachtfelder bringen, die von Ihren Lieblingskarten stammen.”

In Patch 6.2 wird Deathmatch in der glänzenden neuen Arcade des Spiels enthalten sein. Diese Funktion konzentriert sich auf das PUBG-Gunplay, aber auf neue Spieltypen. Der Modus – ein „bewährter FPS-Klassiker“ – wird in Arcade ein- und ausgeblendet. “PUBG basiert auf der Prämisse von Battle Royale, aber wir wissen, dass man es manchmal nur ein wenig ändern muss”, sagt das Studio.

Neuer Modus für PUBG wurde bereits frühzeitig gefunden

Wie der aufgenommene Screenshot zeigt, ist Team Deathmatch ein 8-gegen-8-Modus, bei dem Teams kämpfen, um zuerst in einer zufälligen Karte eine Zielpunktzahl zu erreichen. Das Team, das zuerst die Zielanzahl der Runden erzielt, gewinnt dann das gesamte Spiel.

Der Modus verfügt über festgelegte Loadouts, aus denen Spieler auswählen können, und sie werden zusammen mit Ihren Respawns aktualisiert. Wenn du während einer Runde stirbst, wirst du an einem “so sicheren Ort wie möglich” in der Nähe deiner Teamkollegen wieder erscheinen und erhältst danach einen vorübergehenden Unbesiegbarkeitsvorteil. Töte außerdem weiterhin Gegner, ohne über einen bestimmten Zeitraum hinweg selbst Schaden zu nehmen, und du erhältst einen TDM-Boost, der größere Mengen an Gesundheit heilt.

Möglicherweise werden im Beitrag auch zwei leere Slots angezeigt, die darauf hinweisen, dass bald neue Modi verfügbar sind. Es ist jedoch noch nicht klar, um welche es sich handelt. Ausführliche Informationen zur Funktionsweise von Team Deathmatch findet man im offiziellen Blog-Beitrag, bevor der Modus in Patch 6.2 verfügbar ist.

Quelle: TheLoadout