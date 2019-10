Death Stranding: Download-Dateigröße enthüllt

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Death Stranding ist weniger als einen Monat entfernt, und während seiner Entwicklung war das Spiel von Rätseln umgeben. Dies ist zum Teil dem Regisseur des Spiels, Hideo Kojima, zu verdanken, der für rätselhafte Spielveröffentlichungen bekannt ist, die über das Metal Gear-Franchise entwickelt wurden und in den Trailern von Death Stranding fortgesetzt wurden. Heute ist jedoch bekannt, wie viel Speicher die zukünftigen Spieler von Death Stranding freigeben sollten. Und es sind angemessene 55 GB.

Dies ist Hideo Kojimas erstes Spiel seit dem Verlassen der Konami-Studios, und viele werden sich an die turbulente Beziehung zwischen beiden erinnern, als Kojima die Tür gezeigt wurde. Das letzte Spiel, für das Kojima verantwortlich war, Metal Gear Solid V, war trotz Verwirrung und Wut über das Ende des Spiels ein Erfolg. Interessanterweise betrug die Dateigröße für dieses Spiel vor zusätzlichen Downloads nur 25,6 GB.

Metal Gear Solid V hatte eine große offene Welt, und da Death Stranding doppelt so groß ist, war es fair für die Spieler, ein größeres Spiel zu erwarten. Mit Spieleraktionen, die NPCs in Death Stranding aufrechterhalten oder töten, wird es mit Sicherheit viel mehr als nur die Größe der Karten geben, in die die Spieler investieren können. Einzigartiges Storytelling und Spielmechaniken werden die Fans für das Spiel begeistern, und viele hoffen, dass dies der Fall ist. Kojima ist doch dafür bekannt.

Updates sind von den 55 GB ausgenommen. Das Spiel wird sicher noch größer!

Es wird wahrscheinlich zusätzliche Downloads und Updates für Death Stranding nach seiner Veröffentlichung geben, aber die anständige Dateigröße wird eine Erleichterung für diejenigen sein, die kürzlich den unglaublichen Platz gesehen haben, den Call of Duty: Modern Warfare auf dem PC einnimmt. Obwohl nicht angegeben wurde, wie viel zusätzlicher Inhalt zum Herunterladen benötigt wird, können sich die Spieler auf ein Spiel freuen, das nicht sofort ihren gesamten Speicher füllt.

Während viele fragen, was Death Stranding eigentlich ist, steigt die Vorfreude. Bekannt ist, dass es einige unglaubliche Schauspieler und Namen gibt, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Darüber hinaus ist Kojimas “Strand-Konzept” sicherlich faszinierend, wenn auch beängstigend, wenn man die Trailer des Spiels betrachtet. Viele werden erleichtert sein, dass sie das Spiel problemlos auf ihre Konsole setzen können, obwohl der unheilvolle schwarze Schlamm und die Babys in Kapseln die Spieler ebenso schnell verunsichern können.

Death Stranding wird am 8. November 2019 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.