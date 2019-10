Call of Duty: Modern Warfare am PC benötigt 175 GB Festplattenspeicher

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Activisions Call of Duty-Franchise besteht in der Regel aus großen Spielen, insbesondere mit all den verschiedenen Modi, Kosmetika und zukünftigen Inhalten, die unterstützt werden müssen. Call of Duty: Modern Warfare auf dem PC macht es vor. Gemäß den offiziellen Systemanforderungen benötigen Spieler satte 175 GB verfügbaren Festplattenspeicher.

Dies gilt sowohl für die Mindestanforderungen als auch für die empfohlenen Anforderungen. Stelle daher sicher, dass du etwas Platz frei hast. Ansonsten sind die Anforderungen nicht allzu schäbig. Bestenfalls benötigt man einen Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X CPU mit einer Nvidia GeForce GTX 970 oder GTX 1660, um den Titel auszuführen. Zugegeben, 12 GB RAM werden ebenfalls empfohlen.

Sieh dir die vollständigen PC-Anforderungen weiter unten an. Call of Duty: Modern Warfare ist am 25. Oktober für Xbox One, PS4 und PC erhältlich.

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon HD 7950 – DirectX 12.0-kompatibles System

Speicher: 8 GB RAM

Speicherplatz: 175 GB verfügbarer Festplattenspeicher

Internet: Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Spezifikationen

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit-Update

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Prozessor

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 – DirectX 12.0-kompatibles System

Speicher: 12 GB RAM

Speicherplatz: 175 GB verfügbarer Festplattenspeicher

Internet: Breitband-Internetverbindung