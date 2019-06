Share on Facebook

Wer braucht schon Moral? Vor allem in der Zukunft eines Cyberpunk? Früher wurden Moralsysteme in Videospielen häufig verwendet und sie waren riesig. Man erinnert sich an die Fable-Spiele von damals. Allerdings kamen sie aus der Mode, nachdem man beim authentischen Geschichtenerzählen keinen Platz dafür mehr findet. Bei CD Projekt RED verzichtet man nun auch darauf.

Wir wissen natürlich, dass Cyberpunk 2077 eine ähnliche Auswahl und Konsequenzmechanik haben wird wie die The Witcher-Games, und jetzt haben die Entwickler auch noch etwas bestätigt, was wir wahrscheinlich alle sowieso erwartet haben – es gibt kein echtes Moralsystem in dem kommenden RPG.

Auf der E3 2019 wurde Questdirektor Mateusz Tomaszkiewicz von Gamingbolt dazu interviewt. Als sie ihn fragten, ob die Tatsache, dass das Spiel die Spieler nicht tödlich spielen lässt, bedeutet, dass es ein moralisches System geben wird, sagte er, dass es kein echtes System gibt, um gute und böse Entscheidungen zu treffen. Dass nicht tödliche Durchspielen hängen stattdessen davon ab, wie viel man in die Fähigkeiten seines Charakters in diesem Bereich investiert.

„Wir haben kein moralisches System an sich“, sagte Tomaszkiewicz. „Um es jedoch nicht tödlich zu beenden, muss man sehr gut im Verborgenen sein. Investiere in Punkte, die es dir ermöglichen, dich besser zu tarnen, benutze Waffen, mit denen du den Feind außer Gefecht setzen kannst, anstatt ihn zu töten, und treffe die moralischen Entscheidungen, mit denen du vermeiden kannst, dass du im Laufe des Spiels Menschen tötest.“

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC. Obwohl die Entwickler das Spiel irgendwann gerne auf Systemen der nächsten Generation haben würden. Allerdings gibt es dazu noch keine Pläne. Auch eine Switch-Version, nachdem The Witcher 3: Wild Hunt nachgereicht wird, ist mehr als fraglich. Wenn nicht sogar ausgeschlossen.