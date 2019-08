Share on Facebook

Seit The Witcher 3 ist CD Projekt Red kein Unbekannter in Bezug auf Kartenspiele. Als solches sollte es keine Überraschung sein, dass es ein Cyberpunk 2077-Kartenspiel für das nächste Jahr angekündigt hat. Im Gegensatz zu Gwent wird Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game tatsächliche physische Karten enthalten.

Im Rahmen der Ankündigung des Spiels gab der Videospiel-Entwickler CD Project Red bekannt, dass das Kartenspiel mit Hilfe des Brettspielherstellers CMON entwickelt wird. Letzterer arbeitete zuvor an anderen Videospiel-basierten Tabletop-Spielen, darunter dem God of War–Kartenspiel sowie einem Bloodborne-Brettspiel.

Was passiert in Afterlife?

In Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game übernehmen die Spieler die Rolle von Fixers, den „Datenbrokern und Masterminds von Night City“. In dieser Rolle verdienen die Spieler Street Cred, indem sie Cyberpunks versenden, um verschiedene Missionen abzuschließen. Zuvor müssen sie diese Cyberpunks jedoch rekrutieren, ausbilden und ausrüsten, um sicherzustellen, dass sie ihre Missionen überleben. Dies ist wichtig, da diejenigen, die ihre Missionen überleben, zu Veteranen werden, die ihre Erfahrung dann auf neuere Rekruten übertragen.

Darüber hinaus müssen die Spieler neben ihrem Street Cred auch ihre Bedürfnisse und Wünsche in Einklang bringen. Um dies zu ermöglichen, implementiert das Spiel eine „innovative Zeichnungsmechanik“. Sie kombiniert diese mit einem speziellen Dashboard, in dem die Spieler häufig auswählen, welche Karten sie kaufen möchten oder welche sie opfern, um mehr Geld für den Kauf anderer Karten zu erhalten.

Was bringt das Kartenspiel?

Die Veröffentlichung eines physischen Kartenspiels scheint ein ungewöhnlicher Schachzug von CD Projekt RED zu sein, zumal das letzte Kartenspiel rein digital war. Dies scheint jedoch eine Hommage an die Wurzeln von Cyberpunk 2077 in Mike Pondsmiths Original-Tabletop-Rollenspiel Cyberpunk 2020 zu sein. Natürlich ist Afterlife nicht das einzige neue Tabletop-Unterfangen im Zusammenhang mit Cyberpunk 2077. Mike Pondsmith veröffentlichte kürzlich Cyberpunk Red, eine neue Ausgabe des Tabletop-Rollenspiels, das die Geschichte der Serie in Vorbereitung auf Cyberpunk 2077 rationalisiert.