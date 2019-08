Share on Facebook

Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED wird auf der kommenden Tokyo Game Show vorgestellt. In einer kürzlichen Ankündigung von Spike Chunsoft, die das Spiel in Japan veröffentlichen werden, wird der Messestand im Wesentlichen dem Titel gewidmet sein. Es wird eine geschlossene Theaterdemonstration mit dem Gameplay des japanischen Synchronsprechers geben, die vom Entwickler präsentiert wird.

Noch cooler ist jedoch, dass das Yaiba Kusanagi-Motorrad ein lebensgroßes Modell auf der Messe präsentieren wird. Dies bedeutet, dass Teilnehmer und andere Cosplayer nach Fotos suchen können. Es bleibt abzuwarten, ob CD Projekt RED das Gameplay von der Closed-Theater-Demonstration für die Öffentlichkeit freigibt, wie es auch bei der jüngsten Gamescom-Demo der Fall ist.

Die Tokyo Game Show 2019 findet vom 12. bis 15. September statt.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für Xbox One, PS4 und PC. Der kürzlich angekündigte Gameplay-Stream wird am 30. August stattfinden. Unter anderem auf Twitch und Mixer.