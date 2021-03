Cyberpunk 2077 Glitch tötet Adam Smasher vor der Flashback-Zwischensequenz

Cyberpunk 2077 © CD Projekt Red

Spieler können die Chronologie des gesamten Cyberpunk 2077-Universums mit einem neu entdeckten Fehler auf den Kopf stellen, der in einer der Flashback-Zwischensequenzen des Spiels versteckt ist. Johnny Silverhand kann in einem Szenario die Oberhand gewinnen, indem er in Cyberpunk 2077 einem mächtigen Gegner vorzeitig den Hals umdreht.

Während Cyberpunk 2077 in Night City eine große Anzahl von Charakteren aufweist, sind nur wenige so denkwürdig wie Adam Smasher. Als mürrischer Leibwächter für die Familie Arasaka, gewinnt er zunehmend an Bedeutung, bevor er auf den meisten Story-Routen der endgültige Boss wird. Während Smasher eine Macht ist, mit der man rechnen muss, war er ein halbes Jahrhundert zuvor kein Trottel, als er Johnny Silverhand gefangen nahm und tötete. Zu diesem Zeitpunkt zwang Smasher Silverhands Verstand in die experimentelle Mind-Storing-Technologie, auf der die Handlung von Cyberpunk 2077 basiert.

Wie auf Reddit geteilt, kann ein Spieler Adam Smasher während eines Rückblicks von Johnny Silverhand töten, bevor Smasher Johnny tötet. Dies erfordert, dass der Spieler durch Wände schießt, aber mit etwas Geduld geht Smasher unter. Dies sollte ein Paradoxon verursachen, da Johnny gerade den Lauf der Geschichte verändert hat, aber das Spiel löst dies auf komische Weise. Auch wenn Adam Smasher nicht auftaucht, wird Silverhand immer noch herumgeschlagen, als wäre er es. Es ähnelt der Art und Weise, wie die Whispers in Final Fantasy 7 Remake funktionieren, da mysteriöse Kräfte sicherstellen, dass schicksalhafte Ereignisse ausgeführt werden, egal was passiert.

Diese Panne ist ein weiterer Beweis dafür, wie instabil die Programmierung von Cyberpunk 2077 sein kann. Es wurde eine große Anzahl von Fehlern gefunden, die den Fortschritt stoppen und selbst diejenigen, die nicht das Spiel komplett zerlegen, können das Eintauchen in die Geschichte beeinträchtigen. Die Fähigkeit des Spielers, sich mit Silverhands Notlage zu identifizieren, könnte unter dieser Panne leiden, da sie sich fragen, warum er seinen Feind nicht einfach getötet hat.

Der Videoclip setzt auch eine andere Tradition fort – nämlich neue Wege zu finden, um Adam Smasher zu demütigen. Aus irgendeinem Grund hat das Fandom des Spiels fleißig zusammen getragen, was Pannen und Mods tun können, um Smasher bei jeder Gelegenheit zu untergraben. Dies beinhaltet alternative Möglichkeiten, ihn vorzeitig zu töten, Mods, mit denen Spieler mit ihm schlafen können und vieles mehr.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, PS4, Stadia und Xbox One verfügbar. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X werden 2021 verfügbar sein.