Cyberpunk 2077, das nächste riesige RPG von CD Projekt RED, scheint komplett anders zu sein, als andere Games die der polnische Entwickler bisher gemacht hat. Eine der größten Unterschiede zur Witcher-Triologie ist auf jedem Fall die First-Person-Perspektive. Die einzige Möglichkeit, das Game zu zocken!

Im Gegensatz zu Bethesda’s Games, die ebenfalls in der ersten Person gespielt werden und dennoch eine dritte Person als Option anbieten, kann Cyberpunk 2077 nur in der ersten Person gespielt werden. Im Gespräch mit DualShockers auf der Gamescom stellte Quest Designer Patrick Mills fest, dass das Entwicklerteam sich der Abneigung vieler Gamer gegenüber den Ansichten der ersten Person „sehr bewusst ist“, aber auch betonte, dass das Team bei seiner Entscheidung bestehen bleibe, dabei zu bleiben.

„Wir sind fest in dieser Entscheidung. Wir sind uns jedoch sehr bewusst, dass viele Leute die erste Person nicht mögen, und es gibt eine kleine Anzahl von Leuten, die aus verschiedenen Gründen nicht in der ersten Person spielen können“, sagte er.

Er fuhr fort zu sagen, dass die Entwickler Schwierigkeiten und „Sensibilitäts“ -Optionen anbieten könnten, um die Probleme, mit denen die Leute oft konfrontiert sind, zu minimieren. Das Entwicklerteam möchte immer noch, dass das Game von so vielen Leuten wie möglich „genossen“ wird.

Cyberpunk 2077 wird in einer unbestimmten Zeit in Zukunft auf Xbox One, PS4 und PC erscheinen.

Hier knapp 50 Minuten vom Gameplay: