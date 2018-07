Cyberpunk 2077 spielt in einer futuristischen Science-Fiction-Umgebung mit kybernetischen Augmentationen, verrückten Waffen und all dem, was mit einer solchen Einstellung einhergeht. Dennoch möchte Entwickler CD Projekt RED ihren Game eine authentishe Umgebung liefern.

Kürzlich, in einem Interview mit IGN, sagte Mike Pondsmith, der der Schöpfer des Cyberpunk 2020 Pen and Paper RPG ist, auf dem das kommende Spiel basiert, dass viele Gedanken tatsächlich in die Technologie und die Lore hinter dem ursprünglichen Tabletop Spiel einflossen und nur Sachen, die „greifbar“ Teil der Realität sein könnten. Er fuhr fort, das Beispiel der Cyberware-Gehirnimplantationen zu geben, und sagte, dass ein Neurochirurg tatsächlich für das gleiche konsultiert wurde.

„Was ich an der PnP liebe, ist die Realität“, sagte Pondsmith. „Dass wir die Ideen, die Konzepte und die Technologie nicht einfach aus dem Nichts herausgezogen haben. Wir bauten sie auf Dinge auf, die wir tatsächlich greifbar in die Realität zurückführen konnten. Zum Beispiel haben wir Cyberware gemacht. Wir setzten uns mit einem Neurochirurgen zusammen, und wir sagten:, Wie machen wir das Zeug? Wie implantieren wir es? Was ist der chirurgische Eingriff? Mit was können wir davonkommen?“

Cyberpunk 2077 hat derzeit noch keinen Releasetermin, schließlich befindet es sich noch immer in der Alpha-Entwicklung.