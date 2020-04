Counter-Strike: Global Offensive – Update fügt zwei neue Karten hinzu

Counter-Strike Global Offensive - (C) Valve

In seinem kürzlich veröffentlichten Update vom 31. März hat Valves Multiplayer-Ego-Shooter Counter-Strike: Global Offensive, der nach der Coronavirus-Pandemie eine Rekordzahl an Spielern verzeichnet hat, zwei neue Karten hinzugefügt, die von seiner Spielergemeinschaft für 5v5 Exotic Places entwickelt wurden, in einem Wettbewerb. Die Karten sind “Anubis”, thematisiert wie ein ägyptischer Tempel; und “Chlor” in einem Wasserpark mit aztekischem Thema.

Counter-Strike: Global Offensive ist seit 2012 erhältlich und gedeiht teilweise dank seines Kartendesigns. Berühmte Schauplätze wie Dust 2 wurden kürzlich in Fortnite neu erstellt. Anubis und Chlor werden am Ende des Operation Shattered Web-Events von CS: GO in die Matchmaking-Pools im Scrimmage- und Casual-Spielmodus aufgenommen.

Laut dem von Mapcore veranstalteten Wettbewerb erhielten die beiden besten Karten einen Geldpreis und einen Platz in CS: GO. An dritter und vierter Stelle standen “Mutiny” in einem alten tropischen Dorf mit Piratenmotiven. und “Jingshen”, ein traditionelles kleines Dorf am Stadtrand Asiens.

Wie auch alle großen Videospiele-Veranstaltungen wurde die 16te CS: GO Major Championship verschoben. Das eSports-Turnier wird im November stattfinden, ursprünglich hätte es am 11. Mai stattgefunden.

Counter Strike: Global Offensive ist ab sofort auf dem PC verfügbar. Bei Steam Platz 1 in den Charts.