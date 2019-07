Remedy Entertainment war in letzter Zeit häufig in den Games News von DailyGame zu lesen. Vorwiegend ging es um Alan Wake. Werden sie von Sony übernommen, oder gar von Microsoft? Kommt ein weiterer Teil des Xbox 360-Spiels, oder ein Remastered für die PlayStation 4? In naher Zukunft einmal nicht, denn der unabhängige Entwickler beschäftigt sich derzeit mit dem Release von Control, welches nun 25 Minuten an Gameplay-Filmmaterial spendiert bekommen hat. Und das kann sich sehen lassen!

DualShockers hat ein neues Video hochgeladen, das mehr als 25 Minuten Gameplay-Material aus dem Spiel zeigt, und das Spiel sieht weiterhin fantastisch aus.

Das Video zeigt den neuesten Remedy-Titel auf einem PC mit aktivierter Ray-Tracing-Funktion, aber darüber hinaus gibt es noch viel zu bestaunen. Der Kampf, die Kräfte und Fähigkeiten von Jesse und die seltsamen, trippigen Umgebungen des ältesten Hauses sind hier alle zu sehen. In Kombination mit seiner Technologie und seinem künstlerischen Design sieht es auch optisch nicht schlecht aus.

Sieh dir das Video hier an:

Control startet am 27. August für PS4, Xbox One und PC.