Capcom zeigt neues Hacking-Gameplay zu PRAGMATA

Capcom hat frische Informationen und Screenshots zu seinem kommenden Sci-Fi-Abenteuer PRAGMATA veröffentlicht. Dabei stand vor allem das neu vorgestellte Hacking-Gameplay im Mittelpunkt. Im Spiel begleiten die Spieler die Protagonisten Hugh und Diana, die versuchen, von einer Mondforschungsstation zu entkommen. Dabei stellen sich ihnen verschiedene Bedrohungen in den Weg, darunter auch feindliche Roboter der Delphi Corporation.

Ein Highlight ist die Vorstellung der Walker, humanoide Roboter der M4-Serie. Diese Modelle waren ursprünglich als Unterstützungseinheiten konzipiert, die Werkzeuge bedienen und eng mit Menschen zusammenarbeiten konnten. Auf dem Mond kommt eine verbesserte Variante, das M4AM-Design, zum Einsatz, die speziell auf die Herausforderungen von niedriger Gravitation und Vakuum-Bedingungen zugeschnitten ist.

Mächtige Gegner und neue Hacking-Features

Neben den Walker-Robotern treffen Spieler auf den SectorGuard, einen Bossgegner aus der militärischen S-35-Produktlinie. Dieser großformatige Roboter wurde speziell für den Schutz hochpriorisierter Anlagen entwickelt und ist mit gelenkten Waffen ausgestattet, die auch in Niedriggravitation effektiv eingesetzt werden können. Um ihn zu besiegen, müssen Spieler geschickt Hughs Schubdüsen nutzen, um Angriffen auszuweichen, während Diana seine Verteidigung hackt.

Hier kommt ein neues Feature ins Spiel: das Overdrive-Protokoll. Sobald die Leiste gefüllt ist, ermöglicht diese Fähigkeit Diana, mehrere Gegner gleichzeitig zu hacken, ihre Panzerung zu schwächen und ihre Bewegungen für kurze Zeit zu stoppen. Da die Fähigkeit sehr stark ist, sollte sie taktisch im richtigen Moment eingesetzt werden.

Zusätzlich können Spieler Hack-Nodes sammeln, die im Kampf genutzt werden. Diese lassen sich in der Hacking-Matrix aktivieren und senken temporär die Verteidigung der Gegner. Dadurch wird das Kampfsystem um eine zusätzliche strategische Ebene erweitert. Ein Beispiel ist der Decode-Node, der die gegnerische Verteidigung kurzfristig reduziert.

Capcom hat zudem angekündigt, dass in Zukunft weitere Informationen zum Gameplay folgen werden, die einen noch tieferen Einblick in die Mechaniken von PRAGMATA geben sollen.

Mit den neu vorgestellten Features verspricht PRAGMATA ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer mit einer Mischung aus Action, Strategie und innovativem Hacking-Gameplay. Das Spiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

