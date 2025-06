Capcom überrascht Fans: Kein Remake von Resident Evil 1 geplant – Fokus liegt wo anders

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Laut einem aktuellen Leak von Dusk Golem (auch bekannt als AestheticGamer1) – der sich kürzlich rehabilitierte – arbeitet Capcom derzeit nicht an einem Remake von Resident Evil 1. Der bekannte Insider, der in der Vergangenheit mehrfach mit korrekten Vorabinfos zur Resident-Evil-Reihe auf sich aufmerksam machte, schreibt auf X.com (vormals Twitter), dass RE: Zero und Code Veronica stattdessen die nächsten Spiele sein könnten, die eine Neuauflage erhalten.

Er betont, dass es zwar irgendwann zu einem weiteren Remake des ersten Teils kommen könne, dies aber nicht in naher Zukunft geplant sei.

Werbung

Resident Evil-Remakes: Vier Gründe für die neue Strategie

Der Insider nennt vier konkrete Gründe, warum Capcom wohl zunächst Zero und Code Veronica priorisiert:

Capcom M-Two arbeitet mit ehemaligen Zero-Machern: Beim Entwicklerteam M-Two, das bereits an Resident Evil 3 Remake beteiligt war, arbeiten einige Schlüsselfiguren, die früher an Resident Evil Zero beteiligt waren. Darunter der ehemalige Regisseur und Produzent des Spiels. Fan-Befragung gibt klare Richtung vor: In einer früheren Umfrage seitens Capcom wünschten sich viele Fans am meisten Remakes von Zero und Code Veronica. Das Interesse an einem neuen Resident Evil 1 Remake war dagegen deutlich geringer. Zero ist einfacher umzusetzen: Im Vergleich zu den komplexeren Spielen wie Resident Evil 5 oder das sechste Hauptspiel sei Zero deutlich kompakter und somit einfacher neu zu entwickeln, ein logischer nächster Schritt im Remake-Zyklus. Resident Evil 1 braucht „den richtigen Moment“: Laut Dusk Golem möchte Capcom ein mögliches Resident Evil 1 Remake erst dann veröffentlichen, wenn der richtige kreative Rahmen, das richtige Team und ein passendes Zeitfenster gefunden sind.

Kein Resident Evil 1 Remake? – Fans reagieren gemischt

Während viele Fans sich auf eine modernisierte Version von Code Veronica freuen, ein oft übersehener Teil der Serie mit Kultstatus, sind andere enttäuscht, dass der ikonische Erstling vorerst auf Eis liegt. Immerhin: Resident Evil 1 erhielt bereits 2002 ein gefeiertes Remake für den GameCube, das bis heute als Meilenstein gilt. Vielleicht schließen sich Nintendo und Capcom zusammen, um zumindest diese Ausgabe des Spiels in der Nintendo Switch Online-Bibliothek hinzuzufügen.

Capcom scheint sich für die nächsten Jahre strategisch neu auszurichten, in Sachen Remakes. Auf jeden Fall erscheint als Nächstes in der Reihe Resident Evil Requiem.