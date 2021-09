Call of Duty: Vanguard – Erste Zombie-Map angeblich durchgesickert

Call of Duty: Vanguard - Was passiert im Zombies-Modus? - (C) Sledgehammer Games, Treyarch, Activision

Der Zombie-Modus ist ein fixer Bestandteil der Call of Duty-Shooter-Serie geworden, und es scheint, dass die Tradition in Call of Duty: Vanguard fortgesetzt wird. Wenn der aktuelle Leak stimmt, dann heißt die erste Zombie-Map “War of the Dead”.

Der Twitter-User “MW2 OG” hat eine ziemlich starke Erfolgsbilanz in puncto Leaks bei Call of Duty-Spielen. Der Name ist offensichtlich eine Hommage an die Werke von George Romero, und es scheint, als würde die Map gut zum Schauplatz im Zweiten Weltkrieg passen.

Natürlich müssen wir – wie bei jedem Gerücht – die Information mit Vorsicht genießen, solange es keine offizielle Bestätigung gibt. Übrigens ist nicht Hauptentwickler Sledgehammer Games für den Zombie-Modus in Call of Duty: Vanguard zuständig, sondern Treyarch. Wahrscheinlich wird die Dark Aether-Storyline auf irgendeine Art und Weise fortgesetzt, die wir zuletzt in Call of Duty: Black Ops Cold War erlebt haben. Für Fans sollte das ein guter Hinweis darauf sein, worauf man sich freuen kann.

Call of Duty: Vanguard – Mit Zombies und zurück zum Ursprung

Die Shooter-Serie Call of Duty begann ursprünglich im Zweiten Weltkrieg, da wird Vanguard auch wieder zurückkehren. Bereits bei World War II, dass ebenfalls von Sledgehammer Games entwickelt wurde, erlebten wir eine Zombie-Geschichte und bisher wurde nur wenig über den Modus in Call of Duty: Vanguard enthüllt. Der Release des Spiels ist am 5. November, also gibt es noch einige Wochen, dass sich das in naher Zukunft ändern könnte.

Die Chancen stehen ziemlich gut, dass wir mehr über die Zombie-Modus von Call of Duty: Vanguard erhalten werden, bevor das Spiel tatsächlich veröffentlicht wird. Ein Shooter-Mitbewerber, Battlefield 2042, wird nicht vor Vanguard erscheinen. Das Spiel von DICE wurde auf den 19. November verschoben, zuvor war ein Release-Termin am 22. Oktober geplant.

Für Konsolen-Spieler könnte es “DAS Feature” werden, worauf sich viele gefreut haben: Vanguard könnte auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen einen FOV-Slider bekommen. Ein lang gefordertes Feature, dass bisher in der Shooter-Reihe nicht erfüllt wurde. Aktuell arbeitet der Entwickler an den Abschlussarbeiten am Spiel, und wird noch einige Änderungen am Kontrast vornehmen, damit Spieler nicht über “unsichtbare Gegner” jammern müssen.