Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 – Release-Verschiebung

Wann erscheint Battlefield 2042? 2021 oder doch erst 2022? - (C) DICE, EA - Bildmontage

Update am 15. September 22:05: Wie die Entwickler von Battlefield 2042 verkünden wird der Shooter erst am 19. November 2021 erscheinen. Damit hatte der Insider Tom Henderson wieder einmal recht.

Ursprüngliche Meldung von 21:00 Uhr:

Battlefield 2042 steht vor einer Release-Verschiebung (Gerücht)

Kommen überhaupt noch Spiele im “Gaming-Jahr 2021” heraus? Diese Frage stellte uns unlängst ein Leser auf unserer Facebook-Seite. Nachdem Dying Light 2: Stay Human gestern auf 2022 verschoben wurde, gibt es einige vertrauenswürdige Quellen die das auch über Battlefield 2042 behaupten.

Battlefield 2042 ist derzeit für einen Release im Oktober geplant, allerdings könnte sich das Datum weiter nach hinten verschieben. Ob es noch im Jahr 2021 erscheint ist derzeit noch ungewiss. Eine Verschiebung gar ins Jahr 2022 ist durchaus möglich und steht im Raum!

Jeff Grubb, ein bekannter Insider und Videospiele-Journalist aus Übersee, sagte auf Twitter, dass ein weiteres AAA-Spiel diese Woche noch offiziell verschoben wird. Obwohl er den Namen des Spiels nicht erwähnt hat, haben sich mehrere andere Insider eingemischt, darunter Tom Henderson und Xbox Era. Diese (und andere) erwähnten besagten Shooter von EA.

Battlefield 2042: Release erst 2022?

Nick Baker und Dealer_Gaming, ebenfalls zwei weitere verlässliche Quellen, geben an, dass der Shooter erst 2022 erscheinen wird. Henderson hingegen rechnet mit einem Release Ende November 2021, also eine kleinere Release-Verschiebung.

Bisher haben EA und DICE selbst nichts über eine Release-Verschiebung von Battlefield 2042 gesagt, aber wir hoffen, dass es bald auch eine offizielle Nachricht über den Verbleib des Spiels geben wird. Bereits letztem Monat gab es eine beunruhigende Nachricht über das Spiel, nachdem ein PlayStation 4/5-Test für das Spiel abgesagt wurde, weil es “kritische Probleme” gab. Allerdings handelt es sich dabei um keine offizielle Nachricht des Entwicklers.

Laut aktuellem Stand soll Battlefield 2042 am 22. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC erscheinen. Die Beta für den Shooter startet am 22. September.