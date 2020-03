Call of Duty: Das Warzone-Video zeigt, was sich derzeit in den Bunkern befindet

CoD: Warzone - (C) Activision

Call of Duty: Warzone hat wie andere Battle Royale-Spiele Geheimnisse, die die Spieler auf ihrer riesigen Karte entdecken können. Das vielleicht größte Rätsel auf der Warzone-Karte sind derzeit der Bunker, die alle mit einem Code verschlossen sind, von denen bisher noch keiner geöffnet werden konnte. Obwohl wir den genauen Zweck der Bunker noch nicht kennen, haben es einige Call of Duty: Warzone-Spieler geschafft, durch sie hindurchzugehen, um zu sehen, was sich darin befindet.

In Call of Duty: Warzone haben es einige Spieler geschafft, mit Drohnen durch die verschlossenen Bunkertüren einzudringen und die andere Seite zu erkunden. Leider gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht viel Interessantes zu sehen. Die Spieler gehen durch einen kurzen Flur, der zu einer felsigen Klippe führt. Darüber hinaus sehen die Spieler nichts, was darauf hinweist, dass Infinity Ward die Erstellung der Bunker für das Spiel noch nicht abgeschlossen hat.

Was verbirgt sich (bald) hinter der Bunkertür?

Es ist unwahrscheinlich, dass die fertigen Warzone-Bunker zu einer äußeren Klippe führen. Der kurze Flur, den die Spieler zum ersten Mal sehen, nachdem sie durch die Bunkertüren geschlichen sind, ähnelt höchstwahrscheinlich dem Aussehen der vollen Bunker, sodass Fans ihn als Referenz für das verwenden können, was sie erwartet. Hier das Video:

Wann die Bunker fertig sind, bleibt abzuwarten. Infinity Ward veröffentlicht wöchentlich neue Warzone-Updates. Daher ist es möglich, dass Spieler bereits beim nächsten Update des Spiels die Bunker betreten können. Alternativ müssen die Spieler möglicherweise etwas länger warten, bis sie in die Bunker auf der Karte gelangen können. Wirklich, es ist zu diesem Zeitpunkt nur ein Ratespiel, bis Infinity Ward beschließt, mehr Informationen über die Bunker und ihren Zweck im Spiel zu teilen.

Es ist ein Call of Duty-Spiel, also gibt es ein Easter-Egg!

Da Warzone ein Call of Duty-Spiel ist, ist es möglich, dass die Bunker Teil eines aufwändigen Easter-Eggs sind. Eine wahrscheinlichere Erklärung ist jedoch, dass sie den Gewölben von Apex Legends ähneln. Wenn ja, sollten die Spieler in der Lage sein, Bunker-Codes zu finden, und die Bunker selbst werden wahrscheinlich eine Menge hochrangiger Beute enthalten. Auch bei der ersten Karte von PlayerUnknown’s Battlegrounds gab es – bis heute – eine Bunkeranlage. Zuerst mit vollem Loot, danach wurde auch dieser Bereich “ausgedünnt”. Spannend war es trotzdem, immer wieder mit anderen Spielern reinzuschauen. Bunkeranlagen sind eine etwas andere Erfahrung, als das offene Feld, dass wir sonst von Battle Royale-Titeln kennen.

Call of Duty: Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.