Bigfoot Life: In diesem Spiel steuerst du das Fabelwesen

Ein neues Survival-Spiel für den PC namens Bigfoot Life soll die Spieler in das Leben von Bigfoot eintauchen lassen. Es verleiht dem Genre eine einzigartige Wendung, indem es sich auf die alltäglichen Erfahrungen dieser legendären Kreatur konzentriert. In diesem Game werden die Spieler Routinetätigkeiten wie Fischen, Pilze sammeln und Unterkünfte bauen, um sich vor den Elementen zu schützen. Das Genre der Survival-Spiele ist wohl eines der beliebtesten und fesselt die Spieler mit intensiven und fesselnden Erlebnissen. Titel wie Minecraft, DayZ, The Long Dark und Rust sind zu bekannten Namen geworden und ziehen weltweit Millionen von Spielern an. Survival-Games fordern die Spieler heraus, Ressourcen zu verwalten, Bedrohungen abzuwehren und raue Umgebungen zu ertragen, oft in einer dynamischen offenen Welt.

Der Nervenkitzel beim Überwinden von Widrigkeiten, kombiniert mit der Freiheit, zu erforschen und zu gestalten, spricht ein breites Publikum an. Mittlerweile gehören Survival-Spiele zu einer festen Größe in der Spieleindustrie. Kürzlich wurde ein neues Survival-Spiel namens Bigfoot Life enthüllt, das nächstes Jahr erscheinen soll. Das Spiel wird von Wesley Abrams als Soloprojekt auf der Plattform Steam entwickelt. In dem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Bigfoot und erleben das Leben aus der Perspektive dieser schwer fassbaren Kreatur. Die Spieler haben dabei die Freiheit, eine riesige Waldumgebung zu erkunden und Fische, Insekten und andere Kreaturen zu fangen, um sich zu ernähren.

Bigfoot Life soll bereits 2025 erscheinen

Die Spieler können auch aus Seen trinken, Pilze und Beeren suchen und Unterstände zum Schutz und zur Aufbewahrung bauen. Dabei können sie Punkte sammeln, indem sie z. B. Äste abbrechen und Wildtiere verscheuchen. Bigfoot Life bietet auch eine Herausforderung mit menschlichen Jägern, die versuchen, Bigfoot zu fotografieren. Wenn die Spieler ein höheres Level erreichen, haben sie zudem die Möglichkeit, eine Partnerin für Bigfoot zu finden, was dem Spielerlebnis eine zusätzliche romantische Dimension verleiht. Die derzeit versprochenen Features klingen spannend und haben Potenzial. Doch erst die Zukunft wird zeigen, wie sich das Spiel im hart umkämpften Genre der Survival-Spiele behaupten wird.

Im Jahr 2024 sind Early-Access-Survival-Spiele auf Steam bemerkenswert erfolgreich, viele Titel haben sich zu großen Hits entwickelt. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Abiotic Factor, ein Survival-Crafting-Spiel, das am 2. Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde. Das Spiel erhielt sehr schnell äußerst positive Kritiken, was seine hohe Akzeptanz und die wachsende Beliebtheit von Early-Access-Survival-Spielen in diesem Jahr unterstreicht.

Wobei handelt es sich bei Bigfoot?

Bigfoot ist ein sogenanntes humanoides Kryptid der nordamerikanischen Folklore. Es wird von erheblicher Größe, überdimensionalen Füßen und starker Fellbehaarung beschrieben. Angebliche Sichtungen gibt es in fast allen Gebirgen der USA und Kanadas, insbesondere in den Rocky Mountains und den Appalachen. In Kanada und dem Bundesstaat Washington wird Bigfoot auch Sasquatch genannt, was in der Sprache dort ansässiger Ureinwohner für so viel wie „stark behaarter Mensch“ bzw. „haariger Riese“ steht.

