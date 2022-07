Bethesda bietet Fallout: London Mod-Entwicklern Jobs an

Das allererste Fallout sowie dessen direkter Nachfolger Fallout 2 spielten an der Westküste der USA, so irgendwo in der kalifornischen Region. Fortsetzung Fallout 3 wechselte immerhin schonmal die Küste und erstreckt sich von Washington D.C. über Nord-Virginia bis in Teile Marylands. Dessen Spin-Off, Fallout: New Vegas, spielt in der Mojave Wüste, also wieder im Westen der USA. Fallout 4 handelt in Massachusetts, Fallout 76 in West Virginia, auch wieder in östlicheren Regionen. In Fallout Tactics landet Ihr im mittleren Westen, rund um Chicago. Was bis hier hin sicher auffällt ist, die Apokalypse kam noch nicht heraus aus Nordamerika. Dieser Umstand fiel anscheinend auch einer Modder-Truppe auf. Die wollen nämlich jetzt der ganzen Apokalypsen Exklusivität Amerikas mit ihrer Fallout: London Mod ein Ende bereiten.

Fallout: London Mod Teammitglieder bekommen Jobs von Bethesda angeboten

Dass das Team rund um Projektleiter Dean Carter einiges drauf zu haben scheint, sieht man daran, dass Bethesda bereits letztes Jahr ein Mitglied des Fallout: London Teams in die eigenen Reihen holte. Mod-Hauptautorin Stephanie Zachariadis ist jetzt als Quest Designerin für Bethesda Game Studios tätig. Seit letztem Freitag ist bekannt, dass auch der führende technische Berater der Mod-Entwickler, Ryan Johnson, für Bethesda arbeiten wird. Johnsons neue Berufsbezeichnung lautet in Zukunft Associate Level Designer. Sogar Projektleiter Carter erhielt ein Angebot, dieser lehnte jedoch ab. Er wolle das Mod-Projekt zuerst zu einem Abschluss bringen.

Das erwartet Euch mit der Mod

Das London, das Ihr durch die Mod ins Leben rufen könnt, entspricht zwar nur einer komprimierten Version des echten London, die Bereiche, auf die sich konzentriert wurde, sollen es aber in sich haben. Von spießigen parlamentarischen Aristokraten über eine Wiederauferstehung der Ritter der Tafelrunde bis hin zu einem kompromisslosen Kult von Revolutionären verkörpert Fallout London die Geschichte und Ästhetik des echten Londons. Nur eben mit einem nuklearen Touch. Nach Angaben der Modder soll jedenfalls die düstere, abenteuerliche Natur der Fallout Spiele mit einem neuen Setting, neuen Fraktionen, neuen Handlungen, NPCs, Waffen, Kreaturen und vielem mehr eingefangen werden.

Den aktuellen Ankündigungstrailer zur Fallout: London Mod könnt Ihr Euch unten nochmal anschauen, außerdem gibt es weiter unten noch einen gut 18 Minuten langen Gameplay Trailer.

Aktueller Ankündigungstrailer:

Gameplay Trailer:

Die offizielle Seite zum Fallout: London Projekt findest du hier.

Fallout London erscheint voraussichtlich irgendwann in 2023, leider erstmal zumindest, nur für PC.