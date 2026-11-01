Days Gone-Entwickler kehrt 2027 zurück: Neues PS5-Spiel wird kein Live-Service

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bend Studio könnte 2027 endlich wieder mit einem komplett neuen Spiel zurückkehren. Der Days Gone-Entwickler soll an einem Third-Person-Titel mit Koop arbeiten, der nicht als Live-Service-Spiel geplant ist. Besonders überraschend: Laut einem neuen Bericht von MP1st sollen Enthüllung und Veröffentlichung beide noch 2027 stattfinden.

Das Magazin beruft sich auf mehrere Personen, die mit der Situation beim Entwickler vertraut sein sollen. Demnach ist das unangekündigte Projekt bereits deutlich weiter fortgeschritten, als viele vermuten.

Das Spiel ist viel weiter in der Entwicklung, als die Leute vielleicht denken.

Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Sony Interactive Entertainment und Bend Studio haben das Projekt bislang nicht offiziell angekündigt.

Days Gone 2 wird es nicht

Für viele Fans kommt allerdings direkt die schlechte Nachricht: Das neue Spiel soll kein Days Gone 2 sein. MP1st will diesen Punkt ausdrücklich bestätigen können. Ob Bend Studio stattdessen an einer komplett neuen Marke arbeitet oder eine ältere PlayStation-Serie zurückbringt, konnten die Quellen nicht sagen.

Damit bleibt Deacon St. John weiter auf seinem Motorrad sitzen. Schon 2024 haben wir darüber berichtet, dass Bend Studio nicht an einem Days Gone 2 arbeitet. Das ursprüngliche Spiel bekam zwar 2025 noch ein Remaster für PS5, eine echte Fortsetzung wurde von Sony aber nie genehmigt.

Kein Live-Service-Spiel mehr

Mindestens genauso interessant ist die zweite Aussage. Das neue Bend-Spiel soll zwar Koop bieten, aber kein „Games-as-a-Service“-Projekt sein. Genau daran arbeitete das Studio zuvor. Sony stoppte Anfang 2025 ein unangekündigtes Live-Service-Spiel der Days Gone-Entwickler. Einige Monate später folgten Entlassungen. Rund 30 Prozent der Belegschaft, etwa 40 Mitarbeiter, mussten das Studio verlassen.

Sony erklärte damals:

Das Team verlagert seinen Fokus auf sein nächstes Projekt.

Auf DailyGame hatten wir Sonys gescheiterte Live-Service-Offensive bereits Anfang 2025 näher betrachtet. Von ursprünglich zwölf geplanten Projekten wurden zahlreiche Spiele gestrichen, darunter auch der Titel von Bend Studio. Bend gehörte damit zu mehreren PlayStation-Studios, deren Live-Service-Pläne nicht umgesetzt wurden.

Third-Person und Koop bleiben trotzdem erhalten

Ganz verabschiedet sich Bend offenbar nicht vom Multiplayer. Das neue Spiel soll weiterhin aus der Third-Person-Perspektive gespielt werden und Koop-Elemente besitzen. Was genau das bedeutet, ist allerdings offen.

Fest steht laut dem Bericht nur: kein Live-Service, kein Days Gone 2 und eine geplante Veröffentlichung 2027.

Das wäre für das Sony-Exklusiv-Studio ein ziemlich wichtiger Moment. Das letzte komplett neue Spiel des Entwicklers war Days Gone im April 2019. Danach arbeitete das Studio mehrere Jahre an Projekten, die entweder verworfen oder eingestellt wurden. Sollte der neue Zeitplan halten, liegen zwischen Days Gone und dem nächsten vollständig neuen Bend Studio-Spiel satte acht Jahre.