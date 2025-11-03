Sony stoppt Bend Studios Live-Service-Projekt „Mirror Pond“

DailyGame
Artikel von Markus

Nach rund drei Jahren Entwicklungszeit wurde das Live-Service-Spiel Mirror Pond beim zu Sony gehörenden Bend Studio eingestellt. Laut Ex-Mitarbeiter Robert Morrison habe das Projekt trotz intensiver Arbeit keine ausreichenden Fortschritte gemacht, weshalb die Entscheidung nicht überraschend kam. Morrison, der als Senior Animator an zentralen Animationselementen wie Bewegungsabläufen, Kampfsystemen und Figureninteraktionen beteiligt war, bestätigte, dass das Team die Decima Engine von Guerrilla Games nutzte.

Neben Animation und Gameplay-Design arbeitete er eng mit Programmierern, Designern und Story-Verantwortlichen zusammen, um Motion-Capture-Aufnahmen und technische Abläufe zu koordinieren. Die Einstellung des Projekts deutet darauf hin, dass Sony seine Live-Service-Strategie weiter überprüft. Bend Studio kennt man vor allem für Days Gone, dass durchaus seine Fans hat, aber eine Fortsetzung ausgeschlossen wurde.

