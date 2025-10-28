Battlefield 6: Battle Royale-Modus „RedSec“ startet heute gratis als Shadowdrop

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Überraschung gelungen (wenn auch vorher geleakt): EA hat RedSec, den Battle-Royale-Modus für Battlefield 6, quasi aus dem Nichts bestätigt und zwar als Free-to-Play und mit sofortigem Start.

Du willst wissen, wann du loslegst, wo du spielen kannst und was RedSec besonders macht? Hier bekommst du alle Infos auf einen Blick.

Release-Zeit, Plattformen & Trailer

Release heute (28. Oktober 2025) um 16:00 Uhr MEZ. EA hat den Launch über den offiziellen Battlefield-Account bestätigt – inklusive kleinem Teaser und dem Hinweis auf einen Gameplay-Trailer, der zeitgleich live geht (via YouTube).

RedSec erscheint kostenlos und ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Parallel startet auch Season 1 von Battlefield 6 – ideal, um direkt mit neuen Maps und Waffen in die Battle Royale-Runden zu springen.

Das steckt drin: RedSec ist auf große Schlachten ausgelegt: 100 Spieler pro Match, Squad-Fokus und klassische Battlefield-Elemente wie Fahrzeuge und Zerstörung. Ein Alleinstellungsmerkmal aus den Pre-Tests: Der Ring ist tödlich – wer ihn berührt, ist sofort raus. Außerdem: RedSec steht für „Redacted Sector“.

Start: 28.10.2025, 16:00 Uhr MEZ

28.10.2025, 16:00 Uhr MEZ Modell: Free-to-Play

Free-to-Play Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Spielerzahl: 100 pro Match

100 pro Match Besonderheit: Ring eliminiert sofort bei Kontakt

Warum RedSec jetzt schon Hype hat

Battle Royale passt perfekt zu den Stärken von Battlefield: Teamplay, Fahrzeug-Action und taktische Zerstörung. Nach Firestorm und den Experimenten in BF2042 wirkt RedSec wie der konsequente Neustart, mit klarer Identität und einem mutigen Regelwerk, das aggressives Spielen belohnt.

Der quasi Shadowdrop hält die Spannung hoch: Ankündigung gestern, Release heute – keine lange Wartezeit, direkt loslegen. Genau das liebt die Community. Heute wird’s ernst: RedSec könnte der Battle-Royale sein, den Battlefield-Fans seit Jahren wollen. Schnapp dir dein Squad, stell die Ausrüstung ein und droppe um 16:00 Uhr rein.

