Aus dem nichts?!

Battlefield 6: Battle Royale-Modus „RedSec“ startet heute gratis als Shadowdrop

EA dropt RedSec, den kostenlosen Battle-Royale von Battlefield 6, heute um 16:00 Uhr MEZ. Startzeit, Plattformen, Trailer & Season 1 im Überblick.

i Battlefield 6: Battle Royale-Modus „RedSec“ startet heute gratis als Shadowdrop
Artikel von Markus +

Überraschung gelungen (wenn auch vorher geleakt): EA hat RedSec, den Battle-Royale-Modus für Battlefield 6, quasi aus dem Nichts bestätigt und zwar als Free-to-Play und mit sofortigem Start.

Du willst wissen, wann du loslegst, wo du spielen kannst und was RedSec besonders macht? Hier bekommst du alle Infos auf einen Blick.

Release-Zeit, Plattformen & Trailer

Release heute (28. Oktober 2025) um 16:00 Uhr MEZ. EA hat den Launch über den offiziellen Battlefield-Account bestätigt – inklusive kleinem Teaser und dem Hinweis auf einen Gameplay-Trailer, der zeitgleich live geht (via YouTube).

Ankündigung auf X.com (vormals Twitter). - Quelle: X.com / @Battlefield

Ankündigung auf X.com (vormals Twitter). – Quelle: X.com / @Battlefield

RedSec erscheint kostenlos und ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S angekündigt. Parallel startet auch Season 1 von Battlefield 6 – ideal, um direkt mit neuen Maps und Waffen in die Battle Royale-Runden zu springen.

Das steckt drin: RedSec ist auf große Schlachten ausgelegt: 100 Spieler pro Match, Squad-Fokus und klassische Battlefield-Elemente wie Fahrzeuge und Zerstörung. Ein Alleinstellungsmerkmal aus den Pre-Tests: Der Ring ist tödlich –  wer ihn berührt, ist sofort raus. Außerdem: RedSec steht für „Redacted Sector“.

  • Start: 28.10.2025, 16:00 Uhr MEZ
  • Modell: Free-to-Play
  • Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S
  • Spielerzahl: 100 pro Match
  • Besonderheit: Ring eliminiert sofort bei Kontakt

Warum RedSec jetzt schon Hype hat

Battle Royale passt perfekt zu den Stärken von Battlefield: Teamplay, Fahrzeug-Action und taktische Zerstörung. Nach Firestorm und den Experimenten in BF2042 wirkt RedSec wie der konsequente Neustart, mit klarer Identität und einem mutigen Regelwerk, das aggressives Spielen belohnt.

Der quasi Shadowdrop hält die Spannung hoch: Ankündigung gestern, Release heute – keine lange Wartezeit, direkt loslegen. Genau das liebt die Community. Heute wird’s ernst: RedSec könnte der Battle-Royale sein, den Battlefield-Fans seit Jahren wollen. Schnapp dir dein Squad, stell die Ausrüstung ein und droppe um 16:00 Uhr rein.

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Wann startet RedSec in Deutschland & Österreich?
    Heute, 28. Oktober 2025, um 16:00 Uhr MEZ (8 AM PT / 3 PM UTC).
  • Ist RedSec kostenlos?
    Ja, RedSec ist Free-to-Play.
  • Welche Plattformen unterstützt RedSec?
    PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.
  • Wie viele Spieler sind pro Runde dabei?
    100. Squad-Fokus inklusive.

Mehr zum Titel

Battlefield 6

Mehr dazu...

Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen.

Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 10. Oktober 2025

