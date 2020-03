Animal Crossing: New Horizons – Mehr Power Rangers-Kostüme von den Fans

Animal Crossing: New Horizons

Es ist nicht zu leugnen, dass Animal Crossing: New Horizons ein Hit ist. Das Spiel hat Verkaufsrekorde für die Spielemarke gebrochen und ist die perfekte Art der Flucht für diese unsicheren Zeiten. Ebenfalls beliebt bei Fans ist die Funktion “Benutzerdefiniertes Design”, bei der eine Reihe erstaunlicher Designs zu finden sind. Go, go Power Rangers!



Animal Crossing ist ein einzigartiges Spiel im Genre der Lebenssimulation, und die Fans haben sich für das offene Gameplay von New Horizons entschieden, indem sie alle möglichen skurrilen Möglichkeiten entwickelt haben, das Spiel zu spielen. Es werden Szenen aus Horrorfilmen nachgestellt, eine Hochzeit veranstaltet oder ihre Insel wird in ein von Spinnen befallenes Ödland verwandelt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Funktion “Benutzerdefiniertes Design” ist eine weitere Möglichkeit, der Insel eines Spielers Geschmack zu verleihen, und Dorfbewohner mit einem kreativen Touch haben sich einige hervorragende Dinge ausgedacht.

Eine der beliebtesten Arten von benutzerdefinierten Kleidungsstücken, die in der ganzen Welt von Animal Crossing entdeckt werden, sind Artikel mit Power Ranger-Motiven. Die Spieler wählen ihre Lieblings-Ranger-Outfits aus der Originalserie und neueren Angeboten wie Power Rangers Dino Charge aus und erstellen sie im Spiel neu, um die Dorfbewohner in ihre Lieblings-Ranger zu verwandeln.

Das Spiel bietet eine Reihe von Aufgaben, um die Spieler an einem bestimmten Tag zu beschäftigen, da es so viele Möglichkeiten gibt, das Inselerlebnis einzigartig zu machen. Während Fans ihre Zeit mit einer beliebigen Anzahl von Aktivitäten im Spiel verbringen können, erweist sich die Funktion “Benutzerdefiniertes Design” als universeller Fanfavorit.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar.