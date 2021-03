Animal Crossing: Horrorfilm ist von ,,Wanted“-Regisseur in Planung

Animal Crossing: New Horizons - Horror-Trailer eines Fans - (C) Nintendo

Mit ,,Don’t Peek“ feiert ein Kurzfilm bereits Anfang der Woche beim ,,SXSW Online“-Event seine Premiere. Das besondere an diesem Film ist, dass er teilweise in der echten Welt, andererseits auch in der von Animal Crossing spielt. Was vorerst eher absurd klingt, mausert sich zu einer interessanten Horrorerfahrung, die selbst das kindgerechte ,,Nintendo Switch“-Spiel gruselig erscheinen lässt.

Der Regisseur Timur Bekmambetov, der vor allem für die Comicadaption ,,Wanted“ und den First-Person-Actionfilm ,,Hardcore Henry“ bekannt ist, möchte diesen Kurzfilm nun zu einem vollwertigen Film machen. Deadline berichtet, dass er den Film mit seiner eigenen Produktionsfirma Bazelevs übernehmen möchte. Doch was kann man von einem Horrorfilm in der Welt von Animal Crossing erwarten?

Animal Crossing: purer Horror

In dem Kurzfilm, auf dem der Kinofilm basieren wird, sieht man eine junge Frau, die Animal Crossing in der Nacht alleine auf ihrem Bett spielt. Schnell merkt sie, dass Dinge die sie im Spiel macht, auch in ihrem echten Zimmer passieren. Nach einer kurzen Zeit, bemerkt sie jedoch, dass eine komische Gestalt in ihrem selbst erstellten, virtuellen Haus lauert.

Ein Monster, dass sie daraufhin auch in ihrem echten Zimmer heimsucht. Es ist eine sehr außergewöhnliche Idee, hat aber durchaus die Möglichkeit mit Fans des Spiels zu resonieren. Jeder hatte schon nächtliche Spielstunden, die so vermutlich das Potential hätte, zu dem ein oder anderen überprüfenden Blick in eine dunkle Ecke zu führen.

Horrorfilme in der Welt von Animal Crossing sind allerdings dabei nichts unbedingt neues. Bereits im letzten Jahr hat ein passionierter Fan einen eigenen Horrorfilm erstellt, der nur in der virtuellen Welt gespielt hat.

