Share on Facebook

Das Coop-Indie-Spiel A Way Out war für viele ein einzigartiges Erlebnis. Während Koop-Spiele heutzutage ein ziemlich normales Ding sind, war die Art und Weise, wie es im Abenteuerspiel gehandhabt wurde, interessant, da es kein Einzelspieler-Element gab und man gezwungen war, mit einem Freund oder einem Fremden zu spielen. Dies hat den Erfolg des Spiels jedoch nicht beeinträchtigt, da es einen neuen Meilenstein überschritten hat.

Über den offiziellen Twitter-Account des Entwicklers bestätigten Hazelight Studios, dass das Spiel mittlerweile über 2 Millionen verkaufte Einheiten verkauft hat. Bedanken möchte man sich dabei bei den Fans, die die Geschichte von Leo und Vincent verfolgt haben.

Beim nächsten Projekt, an dem das Studio arbeitet, geben sie auch einen kleinen Vorgeschmack darauf, dass sie versprechen, dass wir verrückt danach sein werden.

„Wir können es kaum erwarten, unser nächstes großartiges Koop-Spiel zu zeigen – wir wissen, dass Sie verrückt werden!“

Ab sofort ist A Way Out für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Der nächste Titel soll übrigens wieder ein Koop-Spiel werden.