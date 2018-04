Hazelight’s „A Way Out“ ist nur ein paar Tage alt und kann durch sein Preis/Leistungsverhältnis die Kritiker mit durchschnittlich 80/100 bei metacritic.com überzeugen.

Game-Direktor Josef Fares sitzt jedoch nicht herum und genießt die Auszeichnungen – er hat kürzlich auf Twitter angekündigt, dass er mit der Arbeit an einem neuen Spiel begonnen hat.

Wenn die Entwicklung des Spiels gerade erst begonnen hat, dann erwarte dir für eine Weile nicht viel Informationen dazu!

A Way Out kann nur von zwei Personen im Koop gespielt werden, obwohl nur ein Exemplar für zwei Personen benötigt wird. Der Action-Adventure-Titel erschien am 23. März, also vor ein paar Tagen, für Xbox One, PlayStation 4 und Windows 10.