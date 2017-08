Games Nintendo Kurios: Youtuber sagte die Nintendo Switch bereits 2015 voraus! 1/08/2017 @ 09:00

Willkommen zurück im Jahr 2015. Gerade erst hat Nintendo verkündet das man mit der Wii U kurzen Prozess machen werde und eine neue Konsole auf den Markt bringen wird. Obwohl es Gerüchte darüber gab, was Nintendo machen werde, wusste schon ein Youtuber was das japanische Traditionsunternehmen machen wird.

„The Wulff Den“ veröffentlichte im Januar 2015 das nachfolgende Video um zu analysieren (oder in die Kristallkugel zu blicken) welche potenziellen Schritte Nintendo in Bezug auf die nächste Hardware machen könnte. Er sagte voraus, dass Nintendo neueste Konsole/Handheld ein „Hybrid“ sein wird und auch ein Dock nutzen wird, so dass man auch per HDMI am Fernseher zocken könnte. All dies wurde tatsächlich wahr, als Nintendo die Switch Anfang dieses Jahres schließlich enthüllte.

Nintendo vs. Apple

Auch das Sony und Microsoft nicht die Hauptkonkurrenz für die „Hybrid-Konsole“ seien mögen, sondern Smartphone-Riesen wie Apple oder Samsung wusste er. Okay… Vielleicht ist das wirklich ein Typ, bei dem der Onkel wirklich bei Nintendo arbeitet und er deswegen soviel Insiderwissen hatte. Oder einfach nur gut geraten oder zusammengereimt?

