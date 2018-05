NIS America und die flashpoint AG freuen sich, den Releasetermin für Yomawari: The Long Night Collection bekannt zu geben. Die Collection beinhaltet die beiden Survival-Horror-Hits Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows. Yomawari: The Long Night Collection wird ab dem 26. Oktober 2018 für Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.

Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows sind zwei gruselige Adventures, die gekonnt mit der uralten Angst vor der Dunkelheit spielen und geschickt jene Schrecken aufzeigen, die in den Ecken des Unterbewusstseins lauern. Eine gefährliche Reise durch eine unnatürliche, scheinbar endlose Nacht beginnt. Mit der Nintendo Switch-Version kann der Spieler nun die Angst vor der Dunkelheit überall erleben.

Features