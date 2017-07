Games Xbox Xbox One X: Halo 5 bekommt 4K Update & weitere Halo- Ankündigungen 7/07/2017 @ 06:15

Wie 343 Industries via Halowaypoint bekanntgegeben hat wird Halo 5: Guardians noch in diesem Jahr ein 4K-Update für die Xbox One X bekommen.

Weiteres werden die Einzeltitel Halo 3, Halo 3:ODST, Halo 4 und Halo: CE Anniversary via Abwärtskompatiblität auf der Xbox One lauffähig werden. Alle Titel, bis auf Halo 3: ODST, waren in „The Master Chief Collection“ enthalten, welches im November 2014 für Xbox One erschienen ist.

Damit wären dann alle Halo-TItel für Xbox One spielbar. Halo Reach bekam letztes Jahr ein Xbox One-Upgrade.

