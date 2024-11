Xbox Game Pass: Diese Titel verlassen heute den Service

Der Xbox Game Pass steht erneut vor einer Veränderung: Ab dem 15. November 2024 werden sieben Spiele aus dem Abonnement entfernt. Diese Ankündigung trifft besonders RPG-Fans hart, da unter den abgehenden Titeln auch zwei beliebte JRPGs, Like a Dragon: Ishin und Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, sowie Persona 5 Tactica von Atlus enthalten sind. Weitere Spiele, die den Service verlassen, sind Dicey Dungeons, Dungeons 4, Goat Simulator (nur PC-Version) und Somerville. Insbesondere Somerville und Goat Simulator haben eine loyale Fangemeinde, die von dieser Entscheidung enttäuscht sein könnte. Spieler, die diese Titel noch nicht durchgespielt haben, stehen nun unter Zeitdruck. Einige dieser Spiele wie Somerville können in etwa drei Stunden beendet werden, während umfangreichere Titel wie Like a Dragon: Ishin bis zu 120 Stunden Spielzeit bieten.

Die Entfernung dieser Spiele ist Teil der regelmäßigen Rotation des Xbox Game Pass, die Microsoft durchführt, um Platz für neue Inhalte zu schaffen. Trotz der Enttäuschung über die Abgänge freuen sich viele Spieler auf die neuen Titel, die bald hinzugefügt werden. Für den November 2024 wurden bereits einige aufregende Neuzugänge angekündigt, darunter Microsoft Flight Simulator 2024 und STALKER 2: Heart of Chornobyl, die sowohl für PC-Game-Pass- als auch für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder verfügbar sein werden. Darüber hinaus hat Microsoft bekannt gegeben, dass in den kommenden Wochen weitere Titel angekündigt werden. Diese regelmäßigen Updates sorgen dafür, dass die Bibliothek dynamisch bleibt und Spielern stets eine frische Auswahl an Spielen zur Verfügung steht.

Xbox Game Pass verliert diese Spiele im November 2024

Die Entfernung von beliebten Titeln wie Persona 5 Tactica und den Like-a-Dragon-Spielen könnte zwar einige Fans enttäuschen, doch die Aussicht auf neue und spannende Spiele im Xbox Game Pass hält das Interesse der Nutzer hoch. Beispielsweise werden diesen Monat insgesamt zehn neue Titel dem Service hinzugefügt. Es ist wichtig, dass Spieler die verbleibende Zeit nutzen, um ihre Lieblingsspiele abzuschließen, bevor sie aus dem Abonnement entfernt werden. Der Xbox Game Pass bleibt eine der attraktivsten Optionen für Spieler, die eine breite Auswahl an Spielen zu einem monatlichen Preis genießen möchten. Mit ständig wechselnden Inhalten und regelmäßigen Neuzugängen bietet der Service eine unvergleichliche Vielfalt und bleibt somit für viele Spieler weltweit ein fester Bestandteil ihres Gaming-Alltags.