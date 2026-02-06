Wolfenstein 3 bestätigt: MachineGames setzt die Shooter-Reihe endlich fort

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit der Veröffentlichung von Wolfenstein 2: The New Colossus im Jahr 2017 ist eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Wir haben zwischendurch zwar mit den Blazkowicz-Zwillingen in Youngblood gekämpft, doch die eigentliche Geschichte rund um den legendären B.J. Blazkowicz blieb unvollendet. Die Stille im Hause Bethesda und MachineGames war zeitweise fast schon beunruhigend. Doch nun gibt es endlich die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben. Der dritte Teil der Shooter-Saga befindet sich offiziell in der Entwicklung und wird die Geschichte zu einem hoffentlich würdigen Abschluss führen.

Warum es so lange gedauert hat

Dass es so lange ruhig um das Franchise war, hatte einen einfachen Grund, der nichts mit mangelndem Interesse zu tun hatte. Das Team von MachineGames war vollauf mit der Entwicklung von Indiana Jones und der Große Kreis beschäftigt. Ein Projekt dieser Größenordnung bindet fast alle kreativen Kapazitäten eines Studios. Da Microsoft und Bethesda großen Wert auf Qualität legen, wurde Wolfenstein 3 vorerst hinten angestellt, um dem Archäologen mit der Peitsche den Vortritt zu lassen.

Nun, da die Abenteuer von Indy Gestalt angenommen haben, rückt die Befreiung der Welt von der Schreckensherrschaft wieder in den Fokus. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass die Vision einer Trilogie, die das Team von Anfang an verfolgt hat, nun tatsächlich Realität wird. Viele in der Gaming-Community haben bereits spekuliert, ob die Reihe nach den eher gemischten Reaktionen auf den Koop-Ableger Youngblood überhaupt noch eine Zukunft hat. Doch die Bedeutung der Marke für Bethesda war nie ernsthaft in Gefahr.

Was uns im Finale der Trilogie erwartet

Wir erinnern uns: The New Colossus endete mit dem Funken einer Revolution in den USA. Es ist davon auszugehen, dass Wolfenstein 3 diesen Faden aufgreift und uns in den finalen, weltweiten Befreiungskampf führt. Es geht um nicht weniger als das Ende eines Regimes, das die gesamte Welt versklavt hat. Dabei wird wahrscheinlich vor allem die persönliche Geschichte von B.J. Blazkowicz im Mittelpunkt stehen, der im Laufe der Spiele vom reinen Action-Helden zu einer tiefgründigen, fast schon tragischen Figur gereift ist.

Die Shooter-Mechaniken, die MachineGames so meisterhaft beherrscht – die Wucht der Waffen, das Trefferfeedback und das clevere Leveldesign – werden zweifellos wieder das Rückgrat des Spiels bilden. Dass die technischen Möglichkeiten seit 2017 massiv gewachsen sind, lässt darauf hoffen, dass wir eine Inszenierung erleben werden, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Wenn du dir die Entwicklung der aktuellen Engine-Technologie ansiehst, wird schnell klar, welche visuellen Sprünge uns im Vergleich zum letzten Hauptteil erwarten könnten.

