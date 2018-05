Der Multiplayer von Call of Duty ist für eines bekannt: Schnelle, kleine Maps. Mit Black Ops 4 bringt Entwickler Treyarch erstmals einen Battle Royal-Modus in die Spiele-Serie, wieviele Gamer gleichzeitig sich duellieren werden ist aber weiterhin fraglich.

Vielleicht werden wir es zur E3 2018 wissen, aber vielleicht auch nicht. Die Idee einen Battle-Royale-Modus für Black Ops 4 zu bringen kam den Entwicklern bereits 2017, weil viele Entwickler von Treyarch Fans von solchen Spielen sind und sie auch selber zocken. Für den hauseigenen Blackout-Modus als möglichen Fornite– oder PUBG-Killer hat Treyarch die neue Technologie „Subterrain“ entwickelt. Mit ihr ist es möglich eine riesige, weitläufige und offene Spielwelt zu bauen, die dann mit der Engine einfach gestreamt werden kann. Zudem sagt Eurogamer.net, dass der Battle Royale-Modus mit 60 fps laufen wird. Ob das auch für die PC-Version gilt ist noch unklar.

Auf jedem Fall die meisten Gamer in einem Call of Duty-Multiplayer aller Zeiten

Auf die maximale Spieleranzahl möchte man sich bei Treyarch noch nicht festlegen, weil man noch immer am „Finetuning“ sitzt. Es geht ihnen nicht darum die meisten Spieler aller Zeiten in ein Battle Royale-Match zu werfen, sondern eine „herausragende Spielerfahrung und Spaß“ zu vermitteln. Ein Indiz dafür das die 100-Gamer-Marke nicht erreicht wird. Klar ist damit aber auf jedem Fall, dass man die bisherige größte Spieleranzahl in einem Call of Duty-Multiplayer von 18 überbieten wird. Im letzten Call of Duty WWII waren 48 Gamer gleichzeitig im sozialen Hauptquartier.

