Studie überrascht: Videospiele könnten deine Fähigkeiten am Steuer verbessern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Videospiele werden oft kritisiert – zu viel Bildschirmzeit, zu wenig Bewegung. Doch eine neue wissenschaftliche Untersuchung kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Gaming könnte tatsächlich Fähigkeiten trainieren, die auch beim Autofahren wichtig sind.
Besonders schnelle Action- oder Rennspiele, wie Mario Kart World, sollen laut Forschern messbare Vorteile bringen.
Gamer schneiden in Fahrtests besser ab
Die Untersuchung stammt von Forschern der Anglia Ruskin University in Großbritannien. Das Team analysierte insgesamt 13 wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Gaming und Fahrleistung beschäftigten.
Das Ergebnis: Menschen, die regelmäßig Videospiele spielen, schneiden in simulierten Fahrtests häufig besser ab als Nicht-Spieler.
Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern um wichtige Fähigkeiten wie:
- Spurkontrolle
- Erkennen von Gefahren
- Aufmerksamkeit unter Stress
Gerade in diesen Bereichen konnten Gamer laut der Analyse Vorteile zeigen.
Schnelle Spiele trainieren das Gehirn
Der Grund liegt offenbar in den mentalen Fähigkeiten, die viele Spiele trainieren. Besonders schnelle Action-Games oder Rennspiele verlangen ständige Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen.
Spieler müssen:
- mehrere Dinge gleichzeitig beobachten
- schnell auf Veränderungen reagieren
- Entscheidungen unter Zeitdruck treffen
Genau diese Fähigkeiten werden auch beim Autofahren benötigt. Laut den Forschern stärkt Gaming deshalb die gleichen kognitiven Systeme, die auch im Straßenverkehr genutzt werden.
Schon wenige Stunden können Wirkung zeigen
Interessant ist auch ein weiterer Punkt der Untersuchung:
Selbst relativ kurze Gaming-Sessions könnten bereits messbare Effekte haben.
Einige der analysierten Studien zeigen, dass 8 bis 10 Stunden Spielzeit ausreichen können, um kurzfristige Verbesserungen bei Fahrtests oder Simulator-Aufgaben zu erzielen.
Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass jeder Gamer sofort ein besserer Autofahrer ist.
Realität bleibt komplexer als ein Spiel
Die Forscher betonen ausdrücklich, dass die meisten Ergebnisse aus Fahrsimulatoren stammen. Diese Tests können reale Verkehrssituationen nur teilweise nachbilden.
- Mario Kart World: Leak enthüllt geheime Track-Namen von Nintendo
- Lesenswerter Artikel
- Mario Kart World: Profis sind vom flexiblen Schwierigkeitsgrad geschockt!
- Lesenswerter Artikel
- Mario Kart 9: Boxenstopps während dem Rennen?
- Lesenswerter Artikel
- Mario Kart 9: Rennen mit bis zu 24 Spielern möglich, laut Switch 2-Video
- Lesenswerter Artikel
- Mario Kart 9: Switch 2-Trailer enthüllt 22 Charaktere
- Lesenswerter Artikel
- Mario Kart 9: Leak deutet auf Release in 2025 hin
- Lesenswerter Artikel
- Mario Kart 8 Deluxe: Alle 96 Rennstrecken in einem Trailer!
- Lesenswerter Artikel
- Wann erscheint das nächste Mario Kart-Spiel? – Insider meint 2025
- Lesenswerter Artikel
Echte Straßen sind deutlich komplexer:
Verkehr, Wetter, andere Fahrer oder unerwartete Situationen spielen eine viel größere Rolle.
Trotzdem zeigt die Studie, dass Videospiele durchaus positive Trainingseffekte für bestimmte Fähigkeiten haben können.
Gaming als unerwartetes Training
Die Ergebnisse passen zu einer größeren Entwicklung in der Forschung. Immer mehr Studien beschäftigen sich damit, wie Videospiele kognitive Fähigkeiten, Reaktionszeit und Multitasking beeinflussen.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!
Feedback melden
Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.