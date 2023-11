Videospiel-Controller führt zu Wohnungsbrand

Am Montag, den 27.11.2023, kam es in Weinburg am Saßbach in Österreich zu einem Wohnungsbrand, nachdem ein Videospiel-Controller Feuer gefangen hat. Der Vorfall ereignete sich demnach, weil der Akku des Controllers defekt war und zu langes Spielen zu einer Überhitzung geführt hatte. Im Kinderzimmer kam es daraufhin zu einem Feuer, das sich schnell auf die ganze Wohnung ausbreiten konnte.

Die Mutter reagiert glücklicherweise schnell und schaffte es rechtzeitig mit ihren Kindern ins Freie zu entkommen und den Notruf zu rufen. “Nach etwa 30 Minuten konnte Brandaus gegeben werden. Die stark verrußte Wohnung wurde mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht”, heißt es von Franz Konrad vom Presseteam des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg, der mit 38 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen zur Hilfe eilte. Niemand wurde verletzt, auch wenn die gesamte Wohnung verwüstet ist und mehrere Tausend Euro Schaden entstanden. Auch die Konsole und der Controller, den Brand verursachten, gingen im Feuer unter (via heute).

Nicht das erste Videogame-Feuer

Es ist hingegen nicht bekannt, wie es dazukommen konnte, dass der Controller einer Videospielkonsole Feuer fing. Trotz starker Belastung durch ständigem Spielen, sollte das grundsätzlich nicht möglich sein. Auch ist nicht genannt worden, um welche Konsole es sich gehandelt hat. Da Microsofts Xbox Series per Batterien betrieben wird, dürfte jene jedoch wegfallen. Bereits in der Vergangenheit ist es hingegen vorgekommen, dass die Konsolen von Sony und Nintendo für Brände verantwortlich waren.

So brannte etwa 2020 ein gesamtes Haus nieder, wodurch eine Familie obdachlos wurde, weil der Lader der Nintendo Switch Feuer fing. Ähnliches geschah auch Anfang 2022, als offenbar eine PS5-Konsole zu stark erhitzte und ein Haus niederbrannte. Natürlich stellen diese Vorfälle nur eine Ausnahme dar, da moderne Konsolen grundsätzlich sehr gut optimiert sind. Sollte ihr jedoch bemerken, dass eure Konsole oder etwaiger Zubehör ungewöhnlich warm wird, dann konsultiert sicherheitshalber den Kundenservice der entsprechenden Firma. Damit unser aller Lieblingshobby auch weiterhin nur ein Hobby bleibt und keine Gefahr für die Gesundheit wird.