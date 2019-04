Share on Facebook

Die Europäische Kommission (EC) hat am Freitag zu einer jahrelangen Studie über „wettbewerbswidrige Praktiken im elektronischen Handel“ in der Spieleindustrie gesprochen, wie Gamasutra berichtete.

Einfacher als „Geoblocking“ bekannt, ist dies der Fall, wenn Publisher EU-Bürger daran hindern, Spiele in Ländern außerhalb ihres Wohnsitzes zu kaufen. Spieler können dies tun, um Angebote außerhalb ihres Heimatlandes zu erwerben. Der Bericht warf Valve und fünf anderen Spieleherstellern Geoblocking vor. Der Steam-Ersteller spricht sich jedoch gegen alle Vorwürfe der Geoblocker aus und behauptet, dass er für sie „nicht verantwortlich“ sein kann.

EU-Kommissarin Margrethe Vestager äußerte sich zu den Ergebnissen:

„In einem echten digitalen Binnenmarkt sollten die europäischen Verbraucher das Recht haben, Videospiele ihrer Wahl unabhängig von ihrem Wohnsitz in der EU zu kaufen und zu spielen. Die Verbraucher sollten nicht daran gehindert werden, zwischen den Mitgliedstaaten einzukaufen, um das beste Angebot zu finden. Valve und die fünf PC-Videospielherausgeber haben jetzt die Möglichkeit, auf unsere Bedenken einzugehen.“

Von diesen sechs, Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax, ist Valve der einzige, der nicht nur ein Verlag ist. Als Antwort darauf behauptet Valve, dass die Gebühren der EG „insbesondere nicht auf den Verkauf von PC-Spielen“ auf der Plattform von Steam bezogen werden. Im Wesentlichen sagen sie, dass Valve keinen Grund hat, Titel von anderen Ländern zu sperren, da Dritte Steam-Key’s weiterverkaufen. Valve erhält keinen Anteil von Verkäufen Dritter und stellt den Händlern die Key’s kostenlos zur Verfügung.

Sperren gibt es nur wegen dem deutschen Inhaltsgesetz

Die gesperrten Regionssperren bestehen aus rechtlichen Gründen, wie zum Beispiel dem deutschen Inhaltsgesetz. Darüber hinaus hat Valve alle regionalen Sperren beseitigt, die 2015 nicht gesetzlich gebunden waren, um die EU zu besänftigen. In der Tat behauptet der Entwickler von Half-Life, Portal, DOTA 2 oder Counter-Strike, dass das Entfernen von Sperren der Region bedeutet, dass „die Verleger wahrscheinlich die Preise in weniger wohlhabenden Regionen anheben“, um zu vermeiden, dass Spieler an einem Ort billig kaufen und woanders höher verkaufen. Unabhängig davon, wenn es einen Fall von Valve-Geoblocking gibt, kann dies zu erheblichen Bußgeldern führen.