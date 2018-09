Du spielst am PC? Du hast Steam? Dann wirst du sicherlich auch Counter-Strike: Global Offensive installiert haben.

Nein? Dann ist das hier die richtige Meldung für dich! Solltest du die letzten Jahre in einer Kryokammer verbracht haben und nun der fleischgewordene Demolition Man [Film-Trailer] in Sachen eSports geworden sein, kannst du es der Welt jetzt zeigen. Okay, du kannst zumindest einmal dafür trainieren. Die Free-2-Play-Version von Counter-Strike: GO beinhaltet nämlich das Zocken gegen KI-Gegner (Bots) und lasst dich Wettbewerbsspiele ansehen. Wenn du online daddeln möchtest, musst du 12,49 Euro investieren!

Kauftipp:

XZero X-K1755UK Gaming-Tastatur Schwarz mit Beleuchtung (3 Verschiedenen koloren) Wasserfest bei Amazon.de für EUR 12,72 bestellen

Counter-Strike ist ein notorisch härterer Wettkampf-Shooter als das, was momentan auf dem Markt erhältlich ist. Es basiert stark auf Kartenwissen und Fähigkeiten mit einer Maus und einer Tastatur. Sie werden sich auf jeden Fall die Zeit nehmen wollen, um jede Waffe und Karte zu lernen

Quelle: Produktseite von CS:GO auf Steam