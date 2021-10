Uncharted: Film-Trailer bereits vorab online geleakt!

Nathan Drake (Tom Holland) in Sony Pictures' UNCHARTED - © 2020 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Wann erwartet ihr den Uncharted Film-Trailer? Nun, es ist bereits soweit.. Der Trailer ist bereits vorab durchgesickert und PlayStation nutzte die Gunst der Stunde um den Trailer gleich onlinezustellen. Der kurze Clip zeigt uns Szenen, die aus Uncharted 3 stammen könnten. Außerdem wird bestätigt, dass der Streifen im Februar 2022 in die Kinos kommen wird.

Bereits vorab wurde dieser Trailer geleakt, der uns Tom Holland als Nathan Drake zeigt. Außerdem sieht man Mark Wahlberg als Sully, der irgendwie mehr nach Nathan Drake aussieht, als der Spiderman-Darsteller.

Zuvor ging der Trailer auf Twitter viral, nachdem Sony die meisten Quellen auf YouTube entfernt hatte.

Was werden wir im Uncharted-Kinofilm sehen?

Tom Holland spielt eine viel jüngere Version von Nathan Drake, quasi die Prequel-Geschichte zu den Videospielen von Naughty Dog. Bereits vor Covid-19 hatte der Film so seine Schwierigkeiten, nachdem er einige Regisseure verloren hat. Eine Reihe an Verzögerungen war der Fall, doch nun kommt der Film am 18. Februar 2022 in die Kinos. PlayStation-Fans weltweit wird es freuen!

Derzeit arbeitet Sony Pictures an vielen Videospiel-zu-Film-Projekten. Es sind 3 Filme und 7 Serien-Adaptionen geplant. Derzeit arbeitet John Wick-Regisseur Chad Stahelski an einer Film-Adaption von Ghost of Tsushima. The Last of Us kommt als HBO-TV-Serie bereits nächstes Jahr. Vielleicht schafft es auch Horizon ins Kino, aber das ist ungewiss und derzeit nur Fan-Spekulation.