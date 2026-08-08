Truxton Extreme im Test: Dieser neue Arcade-Klassiker verzeiht dir gar nichts

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Kein Remake - ein neuer Teil nach 34 Jahren!

Pixel mussten erstmals Polygonen weichen.

Die Zwischensequenzen werden in Mangas erzählt.

Truxton Extreme ist ein vertikal scrollendes Shoot-‚em-up-Videospiel, welches von Tatsujin Co. Ltd. entwickelt geworden ist. Es wurde am 30.07.2026 von Clear River Games für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Wir haben unser Daheim in eine Spielhalle verwandelt und herausgefunden, ob dieser neue Arcade-Titel auch heute noch so viel Spaß macht wie seine Vorgänger damals.

Super Fighter

Wie bei allen klassischen Arcade-Shootern steht die Action im Mittelpunkt. Die Handlung ist nur ein dünner Rahmen: die Menschheit der Zukunft, welche 7 erdähnliche Planeten kolonialisiert hat, wird von einer mächtigen, außerirdischen Streitmacht angegriffen. Nur Piloten in den legendären Super Fighter sind noch die letzte Hoffnung die Invasion zu stoppen.

Kein Händchen halten

Die Truxton-Reihe kennt man in Japan unter dem Titel Tatsujin. Der erste Teil Truxton wurde von Toaplan entwickelt und erschien im Jahr 1988 für Arcade-Automaten. Der Nachfolger Truxton II erschien 1988. Nun, 34 Jahre später, ist ganz überraschend ein weiterer Nachfolger Truxton Extreme erschienen. Die Reihe ist besonders für ihr schnelles Gameplay, dem hohen Schwierigkeitsgrad und riesigen Bossgegner bekannt.

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Klassische Action

Das Spielprinzip von Truxton Extreme ist schnellst verstanden: per Raumschiff durch alle gefährlichen Ecken und Enden des Universums fliegen, in welchem einen unzählige Gegnergeschwader und gigantische Bosse den Weg versperren. Nur mit schnellsten Reflexen, gutem Timing und der Erkennung von zahlreichen Angriffsmustern schafft man es zu überleben.

Mit speziellen Schüssen wie dem Power-Shot, dem Truxton-Strahl, dem Donner-Laser hat man Waffensysteme im Petto mit welchen die außerirdischen Widersacher nicht gerechnet haben. Weitere Power-Ups für das Schiff verändernden den Spielstil und geben den Spielern unterschiedliche Möglichkeiten sich den Situationen anzupassen. All dies sorgt für große Arcade-Momente in welchen sich immer wieder der Screen in ein Feuerwerk aus Lasern und Explosionen verwandelt. Jeder Fehler wird schnell bestraft, aber man ist motiviert es im Anschluss noch einmal zu versuchen und besser zu machen.

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Kein Remake

Viele Fortsetzungen von klassischen Reihen kopieren oft nur die Vergangenheit. Bei dem von Clear River Games veröffentlichten Titel hat man es geschafft eine Mischung aus klassischem Gameplay und modernen Elementen zu vereinen. So hat man sich neue Spielmodi einfallen lassen. Aber nicht nur für die Arcade-Modi. Es gibt auch noch zusätzliche Möglichkeiten, sich die Spiel-Mechaniken anzueignen. Damit werden nicht nur neue Spieler begrüßt, sondern auch Truxton-Veteranen können ihre Skills verbessern. Der Mehrspieler-Modus macht ebenfalls was er soll. Nicht nur gegen Gegnergeschwader, sondern auch bei den intensiven Bosskämpfen ist der zweite Spieler eine willkommene Unterstützung und gibt uns dabei noch mehr Spielhallen-Atmosphäre zurück!

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Auswendiglernen von Vorteil

Die Steuerung ist wie schon damals sehr präzise. Eine schnelle Reaktion des Schiffs auf unsere Eingaben ist bei den dichten Gegnerformationen unabdinglich für das Überleben. Als Spieler muss man schnelle Reflexe haben. Der Titel unterstützt das mit exakter Kontrolle. Auswendiglernen ist von Vorteil. Überhaupt wird Geschicklichkeit und Timing vom Spieler belohnt. Darüber hinaus sollte man sich das abwechslungsreiche Waffensystem anschauen und beherrschen lernen.

Der Sprung in die Moderne

Während die klassischen, beiden Truxton Titel von damals mit einer kreativen Pixelgrafik glänzten, ist man bei Truxton Extreme in die Moderne gesprungen. Der Wechsel in eine Darstellung der Gegenwart funktioniert sehr gut. Gegner sind detailliert, Explosionen spektakulär und die gigantischen Boxkämpfe sind beeindruckend. Aber so kritisch die Situation im Bild auch ist, die Übersicht sollte immer gegeben sein. Das schafft Truxton Extreme aufgrund der Fülle an Action leider nicht immer. Dafür gibt es liebevoll ausgearbeitete Animationen und viele Farben im Bild. Die einzelnen Raumschiffe können in den Optionen begutachtet werden. Die Story wird in animierten Anime-Seiten erzählt.

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Noch eine Runde

Gute Videospiele leben nicht nur von ihrem Gameplay, sondern auch von ihrer Atmosphäre. Genau dies schafft Truxton Extreme mit Bravour. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Masahiro Yuge den Titel nicht nur programmiert, sondern auch mit komponiert hat. Er ist nämlich nicht nur Programmierer, sondern auch ein klassisch ausgebildeter Komponist. Diese Musik schafft es einen nach dem Scheitern dazu zu motivieren noch einmal ins Cockpit zu steigen.

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Fazit zu Truxton Extreme

Truxton Extreme ist eine moderne Fortsetzung der klassischen Shoot-‚em-up-Reihe und beweist, dass diese auch noch in der Gegenwart funktionieren. Es bewahrt mit Ehrfurcht die die Stärken beider Originaltitel und hat diese nun diese mit neuen Ideen, wie den neuen Modi erweitert. Der hohe Schwierigkeitsgrad dürfte Einsteiger abschrecken, aber alte Fans dürften sich zum immer wieder spielen regelrecht eingeladen fühlen.

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Kompromisslose Action und spektakuläre Gegnergeschwader und Bosse in modernem Gewand. Auch die schönen Grafiken und Animationen sind etwas neues für die Videospiel-Reihe. So ist man gewillt immer wieder weiterzuspielen und wird selten frustriert. Ein Vertreter eines Arcade-Genres, welches man kennen sollte! Endlich die verdiente Fortsetzung nach viel zu langer Zeit. Ab nun darf man von der Truxton-Triologie sprechen, in welcher alle Titel gelungen sind.

Quelle: youtube.com via PlayStation

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Test-System: Nintendo Switch 2