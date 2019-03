Share on Facebook

Torchlight 2 (Torchlight II) erschien im September 2012 für den PC. Seit dem begeistert es ein Publikum auf der ganzen Welt. Der Hack-&-Sly bzw. Action-Rollenspieler soll dieses Jahr auch für Nintendo Switch, Microsoft Xbox One und Sony PlayStation 4 erscheinen.

Panic Button, die Meister hinter den unmöglichen Switch-Ports wie dem bevorstehenden Wolfenstein: Youngblood, haben in einer Pressemitteilung angekündigt, dass sie später in diesem Jahr Torchlight 2 auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One bringen werden. Die Konsolenversion enthält „Verbesserungen“, obwohl diese spezifischen Verbesserungen derzeit nicht bekannt sind. Wir können zumindest auf ein gutes Steuerungsschema für das Spiel hoffen, etwa wie Diablo 3 auf Konsolen funktioniert.

Torchlight 2 muss gegen Diablo 3 antreten, das auf all diesen Konsolen verfügbar ist, sowie Path of Exile, welches auf Xbox One und PlayStation 4 verfügbar ist.

Wem Torchlight 2 jetzt gar nichts sagt, hier ein nettes Gameplay-Video: