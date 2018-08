Sein Original war eines der am meisten gefeierten portablen Videospiele der letzten 10 Jahre.

In einer komplett neuen Version gibt es nun sein Debüt auf der ersten tragbaren TV-Konsole der Welt: Am 12. Oktober erscheint das stilvolle Action-Rollenspiel The World Ends With You -Final Remix- für Nintendo Switch. Spiele-Fans können den Titel ab heute im Nintendo eShop vorbestellen und dürfen sich auf HD-Grafiken, ein verbessertes Gameplay und exklusive neue Inhalte freuen.

Siegen oder untergehen, die Mission erfolgreich bestehen oder für immer ausgelöscht werden. Das ist alles, was Neku, der Held des Spiels, weiß, als er mitten auf einer belebten Tokioter Kreuzung aus der Bewusstlosigkeit erwacht – ohne jede Erinnerung an das, was zuvor geschehen ist. Er und seine Partnerin Shiki kämpfen in einer verschlungenen Handlung um Sein oder Nichtsein – und um ihre Freiheit. Die ultimative Version des Action-Rollenspielklassikers von Square Enix erweckt dessen fesselnde Geschichte zu neuem Leben. Sie kombiniert aufregende Elemente der japanischen Jugend-, Mode- und Ess-Kultur mit einer spannenden Story und einem Gameplay, wie es nur Nintendo Switch ermöglicht. Dazu kommen ein zusätzliches Szenario und neu abgemischte Soundtracks.

Die Nintendo Switch-Fans stehen Neku in rhythmischen Kämpfen bei, indem sie entweder die Joy-Con oder den Touchscreen der Konsole benutzen. Obendrein können zwei Spieler gleichzeitig Nekus Widersacher, die Noise, in einem kooperativen Modus niederringen und das Spiel der Reaper gemeinsam bestehen.

Ab dem 12. Oktober wird es sich zeigen: Droht Neku und seinen Verbündeten der Untergang oder erlangen sie mit Hilfe der Nintendo Switch-SpielerInnen ihre Freiheit zurück?