Ein größeres Kapitel der The Walking Dead-Videospielreihe wurde mit der Telltale-Serie im Genre Action-Adventure abgeschlossen. Die letzten Episoden von „The Final Season“ wurde schlussendlich nach dem Zusammenfall des Entwicklers von Skybound übernommen und fertiggestellt. Über Overkill’s The Walking Dead hüllen wir den Mantel des Schweigens, immerhin ist der Entwickler nach Release pleite gegangen. Nun gibt es einen VR-Titel, der unsere Aufmerksamkeit bekommt.

Mit der populären TV-Serie über Untote und das Leben nach der Apokalypse hatten wir schon viele „Berührungspunkte“. Immerhin gibt es eine Comic-Vorlage, für die TV-Serie. Und eine ganze Videospielreihe, mit vielen Entscheidungsfragen, brachte das Point-and-Click-Action-Adventure von Telltale mit sich. Overkill’s The Walking Dead war eine lahmer Versuch, bei dem in der Entwicklung vieles schief gegangen ist. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass der Titel nie in geplanter Größe erschienen ist.

Nun kündigte Publisher/Entwickler Survios eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk-Sender AMC an. In dem kommenden Virtual Reality-Titel, dass im The Walking Dead-Universum angesiedelt ist, soll es zwei verschiedene Spielmodi geben. Zum einen wäre da die narrative Originalgeschichte, die sich auf zufällige Waffen und Beute in Versorgungsläufen stützt. Dafür gibt es auch einen kurzen Teaser-Trailer, unterhalb der Meldung. Mit dabei dürften die Fan-Favoriten aus der Main-TV-Serie sein: Rick, Daryl und Michonne. Zumindest sieht man ihre populären Waffen aus der Serie.

The Walking Dead Onslaught, so heißt der VR-Titel, wird – ohne genauere Angaben des Entwicklers – im Herbst 2019 erscheinen. Derzeit ist auch noch unklar, ob der Titel auch für andere Plattformen – außer PC – erscheinen wird. Interessant wird sicherlich auch, wenn es die Engine zulässt, ob es auch eine Nicht-VR-Version des Titels geben wird.