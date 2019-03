Skybound Games hat einen neuen Trailer zum anstehenden Release von The Walking Dead: The Final Season Episode 4 – Take Us Back veröffentlicht.

Das dramatische Finale der beliebten Serie erscheint am 26. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Epic Games Store) als digitaler Download.

Eine Retail-Version der kompletten finalen Staffel ist für PlayStation 4, Xbox One und Switch ab dem 26. März 2019 erhältlich.