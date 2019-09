The Legend Of Zelda: Link’s Awakening bekommt einen Überblicks-Trailer

Ein kurzer Überblick darüber, was dich im Remake erwartet

Wir sind einem Klassiker sehr nahe, der mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening direkt über dem Horizont wiedergeboren wird. Bewertungen beginnen bereits. Das Spiel hat einen schönen und niedlichen neuen Stil, der alles wie ein Spielzeug aussehen lässt. Darüber hinaus gibt es viele neue Funktionen, insbesondere den neuen Dungeon-Ersteller, mit dem man unterwegs arbeiten kann. Über den offiziellen britischen YouTube-Channel hat Nintendo einen Übersichtstrailer veröffentlicht, den man unten sehen kann. Er gliedert die Charaktere, Eigenschaften und die allgemeine Handlung des Spiels auf. Wenn ihr das Spiel verfolgt habt – oder mit dem Original vertraut seid, gibt es hier nichts Neues, aber für einen ordentlichen Blick auf alles, was es sich zu prüfen lohnt. The Legend of Zelda: Link’s Awakening wird am 20. September zusammen mit der Switch Lite-Revision für die Konsole auf Nintendo Switch veröffentlicht.