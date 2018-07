Sony’s First-Party-Entwickler, Naughty Dog, wird The Last of Us: Part 2 eine deutlich bessere künstliche Intelligenz zur Verfügung stellen, als das noch im Vorgänger der Fall war.

Das plauderte Co-Game Director Anthony Newman von Naughty Dog in der aktuellen Ausgabe der gamesTM.

„Die KI ist noch klüger als im ersten Spiel. Die Feinde koordinieren ständig ihr Vorgehen und teilen sich untereinander ihre Erfahrungen. Wir versuchen sie als echte, intelligente Menschen darzustellen“, sagt Newman.

The Last of Us Part II wird voraussichtlich im Jahr 2019 für PlayStation 4 und PS4 PRO erscheinen.