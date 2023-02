The Last of Us: 4 Filme für Fans der Serie

Euch gefällt The Last of Us? Dann könnten euch auch diese vier Filme interessieren.

The Last of Us ist erneut in aller Munde. Wie ein infektiöser Virus, der sich rasend schnell auf der ganzen Welt verbreitet hat – durch Mehl? – konnte bereits die erste Folge der Serie nicht nur Spieler der 2013 erschienen Vorlage zufriedenstellen, sondern die Geschichte auch einem neuen Fernsehpublikum zugänglich machen. Sowohl Kritiker als auch Fans loben den starken Einstieg in die düstere Welt der unnachgiebigen Postapokalypse. Auch wir zeigten uns bereits begeistert von den überzeugenden Performances und dem dichten Storytelling.

Wer also derzeit, genau wie wir, nicht genug von der Serie bekommen kann, der hat im Grunde zwei Optionen. Entweder man nutzt das Angebot von Playstation Plus und spielt das 2022 erschienen Remake des Spiels für einen kurzen Zeitraum gratis. Oder man sieht sich nach anderen Produktionen um, die eine ähnliche Erfahrung bieten. Und wie sich zeigt, gibt es da so einige. Denn bricht man die emotionale Reise des hartgesottenen Joels und der antibiotischen Ellie auf ihre Grundessenz herunter, dann betritt man kaum Neuland. Eine Apokalypse. Ein grimmiger Mann, der sich um einen Schützling kümmert. Und eine dystopische Welt, in der Menschen eine größere Gefahr als die untoten Monster darstellen. So weit, so The Walking Dead.

Wer The Last of Us jedoch gespielt hat, der weiß natürlich, dass das Spiel jene Genreklischees nicht nur bereitwillig aufgreift, sondern sie auch großzügig bedient. Und es genau das ist, was der vermeidlich bekannten Geschichte nur noch mehr emotionale Tiefe verleiht, wenn es dann doch ganz und gar nicht so kommt, wie wir zu erwarten erzogen wurden. Doch für alle jene, dessen Interesse an postapokalyptischen Welten und Charakteren mit Hang zur umfassenden Gewalt jetzt geweckt wurde, haben wir eine Liste mit vier Filmen erstellt, mit denen ihr gleich weitermachen könnt.